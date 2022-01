Tată, gest ciudat față de fiul său. Mama: "I-a desființat ușa de la dormitor. I-am cumpărat alta, pe ascuns, de ziua lui"

"I-am cumpărat pe ascuns fiului meu o ușă"

"Am 35 de ani. Soțul meu de 46 de ani crede că fiul nostru de 14 ani nu trebuie să își închidă ușa la dormitor cât este în grija noastră. Asta este una dintre chestiile care ne pun în pericol relația, pentru că eu cred că un adolescent are nevoie de libertate și intimitate. Nu de tot, dar trebuie să aibă măcar o ușă la dormitor. Dar soțul meu insistă că nu are voie de niciun dram de libertate, așa că i-a desființat ușa de la dormitor. De fiecare dată când aduc în discuție subiectul ușii, îmi spune că el așa a fost crescut și că asta îl va face să fie un bărbat adevărat.

Evident că nu sunt de acord cu asta, așa că i-am cumpărat pe ascuns fiului meu o ușă de ziua lui. Fiul meu a fost extaziat, soțul meu însă nu. Mi-a spus că nu este o decizie pe care să o iau singură, că nu i-am respectat autoritatea și acum refuză să mai doarmă cu mine și se poartă foarte urât cu mine. Acum mă întreb dacă nu cumva am procedat greșit. Oare sunt o ticăloasă că am cumpărat o ușă pentru fiul meu fără să îi spune soțului meu?”, a povestit o mamă pe o rețea de socializare, scrie qbebe.ro, citând Daily Mail.

"Copilul tău e pe primul loc"

Iar comentariile din mediul online au explodat: "Doamne! Bietul copil! Cum să stea fără ușă la dormitor? Ai procedat foarte bine. E mai importantă sănătatea mentală a copilului", "Soțul tău este obsedat de control, tocmai pentru că și el a crescut fără ușă la dormitor. Nu cred că vrei ca fiul tău să fie așa. Ai făcut bine ce ai făcut!", "Din moment ce ai tot încercat să vorbești cu el și el îți dădea aceleași răspunsuri, eu zic că ai procedat foarte bine. Copilul tău e pe primul loc", "Poate că era bine să mai insiști în discuție, poate găseați un compromis, gen punem ușă, dar să stea deschisă mai ales când are musafiri. Și tu te-ai supăra dacă el ar face ceva și nu ți-as spune".

