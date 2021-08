Tânără, salvată de sfatul tatălui, fost agent secret, după ce un bărbat a urmărit-o: Am căutat astfel de semne la el

"Tatăl meu mi-a spus mereu să fiu extrem de atentă la ceea ce mă înconjoară când ies în lume. Dacă dau de mai multe ori de aceeași persoană, nu este deloc o coincidență. Pune sub semnul întrebării tot. Pune sub semnul întrebării pe oricine”, a spus Lauren, potrivit qbebe.ro.

Tânăra a povestit că se afla la cumpărături când a observat cum un bărbat o tot urmărește cu privirea. Ce i-a ridicat semne de întrebare a fost că nu avea un cărucior de cumpărături. În timp ce Lauren s-a așezat la coadă să plătească, a observat același bărbat cum se holbează la ea insistent, ținând în mână niște frânghie pe care urma să o plătească.

"Am avut o senzație foarte ciudată"

"Am avut o senzație foarte ciudată. Așa că m-am holbat și eu la el și am încercat să rețin cât mai multe detalii legate de el. Tata mi-a spus mereu că părul și hainele se schimbă, însă semnele din naștere, tatuajele, cicatricile sunt permanente. Așa că am căutat astfel de semne la el, în cazul în care se întâmplă ceva", a spus tânăra.

Ajunsă în parcare, bărbatul s-a apropiat de ea și a început să îi spună că are o oportunitate pentru ea de a face mai mulți bani și că o invită la mașină să îi dea un fluturaș cu informațiile. Lauren a încercat să evite conversația și s-a îndreptat spre o mașină care tocmai intra în parcare. Bărbatul a fugit imediat.

"Se poate întâmpla oriunde, oricum. Gândiți-vă că era duminică, la ora 16, foarte aproape de casă. Deci trebuie să fiți mereu vigilenți. Poate dacă nu l-aș fi văzut în magazin, aș fi căzut în plasa lui. M-am dus la cealaltă mașină și le-am povestit ce am pățit, pentru că îmi era teamă să mă întorc la mașina mea, ca să nu fiu urmarită. M-au condus la mașina mea 5 minute mai târziu. L-am sunat pe tata și mi-a spus să sun imediat la poliție și să depun o plângere. Pentru că, chiar dacă nu s-a comis vreo infracțiune, declarația mea îi poate ajuta pe polițiști în investigații ulterioare”, a spus tânăra.