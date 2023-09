Horia Moculescu, după episodul controversat cu Loredana Groza: Am ridicat-o cu forța! Îți dai seama că nu orchestram eu așa ceva!

După momentul neașteptat de la Festivalul de la Mamaia unde Loredana Groza a îngenuncheat și i-a sărutat picioarele lui Horia Moculescu, marele compozitor a reacționat în presă pentru prima data și a făcut primele declarații. Acesta a mărturisit că a fost luat prin surprinder, mai ales că cei doi repetaseră cu totul altceva înainte de spectacol.

"Îți dai seama că nu orchestram eu așa ceva... Nici nu am vrut să fie atât de senzuală apariția ei. A transformat momentul. Nu am vorbit nimic cu ea. Am repetat o dată la mine acasă, a stat la 2 metri de mine, lângă pian. Asta a fost repetiția momentului. Ca să înceapă să vină prin spate, m-am și speriat. M-a luat, m-a mângâiat așa și la sfârșit a căzut la picioarele mele. Am ridicat-o cu forța.”, a spus Horia Moculescu în cadrul emisiunii moderate de Cristi Brancu.

Vis împlinit

Loredana Groza a mărturisit că a așteptat cu nerăbdare momentul în care va urca pe scenă alături de marele Horia Moculescu. Artista a mărturisit, chiar în acea seară pe scenă, că ce trăiește reprezintă pentru ea un vis împlinit și că este coplesită de emoții datorită acestei colaborări. „Aștept de foarte mulți ani acest moment. În seara aceasta, visul meu se împlinește și nu am cuvinte să mulțumesc Universului, muzicii că pot să-l am alături de mine, pentru prima oară, pe marele, imensul artist Horia Moculescu", a spus atunci Loredana Groza.

