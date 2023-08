Loredana Groza, gest emoționant la Festivalul de la Mamaia. A îngenuncheat în faţa lui Horia Moculescu și i-a sărutat picioarele (VIDEO)

În cadrul celei de-a 60-a ediții a Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia, în ultima seară a evenimentului, Loredana Groza și Horia Moculescu au oferit o interpretare de excepţie, în duet, a piesei „Și dacă”.

La finalul reprezentației, Loredana Groza s-a aplecat în genunchi și i-a sărutat picioarele lui Horia Moculescu, compozitorul melodiei. Gestul artistei a reflectat o emoție puternică, iar lacrimile din ochii solistei au spus mai mult decât vorbele.

„Vreau să vă zic că aștept de foarte mulți ani acest moment și să știți că orice vis se împlinește dacă ți-l dorești cu adevărat! Vă jur! În seara asta visul meu se împlinește și nu am cuvinte să mulțumesc Universului, muzicii, că pot să îl am alături de mine, pentru prima oară într-un duet împreună, chiar dacă ne știm aproape de-o viață, pe marele, imensul artist, Horia Moculescu!

Horia este mai mult decât un guru al muzicii românești. Îți mulțumesc, Horia! Îți mulțumesc că ai stat până la ora asta târzie în noapte. E într-adevăr un puști, dar un puști rebel! O să vă cântăm unul dintre cele mai frumoase cântece!', le-a mărturisit Loredana celor prezenți la festival.

„Când m-a rugat Loredana să cântăm ceva împreună, m-am gândit că e prea mult Moculescu! Corina-Moculescu, Miki – Moculescu, nu mai vreau! Și atunci am zis că Moculescu mai are un merit. În 1965 am înregistrat o melodie excepțională a unui mare compozitor, Vasile Veselovski, Și dacă', eu i-am cântat această piesă și mai sunt doi ani și sunt 60 de ani de când am lansat-o, în general se cunoaște piesa! (…) Foarte talentată fată și, desigur, onestă, pentru că e din Onești!', a spus Horia Moculescu.

Festivalul a fost sold-out, iar pe scenă au urcat Aurelian Temișan, Gabriel Cotabiță, Corina Chiriac, Marina Voica, dar și alți mari artiști. Au cântat și trupele Proconsul, Direcția 5, Holograf și Cargo.

Momentul care a cucerit publicul, aici:

