Horaţiu Moldovan şi Adrian Mutu au prefaţat meciul Rapid-Sepsi, din seara de Înviere

"Trebuie să arătăm că suntem Rapid, să demonstrăm că suntem pe primul loc. Sepsi are jucători de calitate, vine şi cu un moral bun după victoria din semifinalele Cupei României cu Universitatea Craiova. Mâine cine e mai bun o să câştige şi o să demonstreze că merită să fie pe primul loc în clasament. Se poate spune că avem un avantaj, pentru că ei au jucat miercuri în Cupă, dar sunt sigur că vor veni foarte motivaţi. Nu vor mai simţi oboseala când vor vedea atmosfera de pe Giuleşti", a afirmat portarul.

"Antrenorul are grijă să rămânem cu picioarele pe pământ după etapa trecută (n.r. - victoria cu 8-0 din meciul cu Gaz Metan Mediaş), ne mai ceartă când e cazul. Eu cred că ne-am făcut datoria cu Gaz Metan, ne pare rău, nu meritau acel rezultat, dar suntem la fotbal şi noi ne-am făcut doar meseria", a adăugat Horaţiu Moldovan, citat de Agerpres.

Mutu: Nu e nimic special la acest meci

"Nu e nimic special în acest meci, doar faptul că întâlnim o echipă puternică. Iar pentru noi continuitatea în rezultate este foarte importantă. Ştim ce adversar vom întâlni, unul care traversează o perioadă bună, la fel ca noi. Sper să fie un meci spectaculos şi să ne ridicăm la nivelul pretenţiilor, pentru că suntem pe primele două locuri din play-out. Suntem echipe care puteam juca lejer şi în play-off. Va trebui să demonstrăm pe teren că ne dorim să ajungem cât mai sus în sezonul ăsta", a afirmat el.

"Trebuie să tratăm la maximum toate meciurile până la sfârşit. Mâine adversarul este pe măsura noastră şi sigur va veni pe Giuleşti să câştige. Dar suntem obişnuiţi, am jucat şi cu Botoşani şi UTA, deci am trecut şi de alte meciuri importante. E foarte mare contrastul dintre meciul anterior cu Gaz Metan şi acesta cu Sepsi, dar e important să vedem abordarea jucătorilor. Trecerea aceasta de la o partidă uşoară la una foarte grea trebuie să vină natural, pentru că noi trebuie să ne menţinem în echilibru, indiferent de ce adversar avem în faţă", a adăugat Mutu.

Tehnicianul a subliniat că este în continuare la fel de motivat: "Ceea ce am făcut până acum la Rapid a trecut, eu rămân însă la fel de concentrat şi motivat. Simt aceeaşi presiune, pentru că sunt la Rapid, indiferent că am avut o serie de victorii. Chiar dacă am dus echipa la şase victorii consecutive, eu voi avea aceeaşi abordare, adică îmi doresc să câştig orice meci. Asta e mentalitatea mea şi vreau să fie şi mentalitatea jucătorilor mei".

