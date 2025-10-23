Guvernul explică de ce oamenii care locuiau în blocul cu explozia din Rahova nu vor primi apartamente „la cheie”

Nu există un cadru legal prin care statul să poată reconstrui un imobil care, în ipoteza - că asta se va întâmpla până la capăt, adică va fi demolat - , în care piere cu totul, dispare cu totul

„Sunt câteva aspecte și vă propun să facem o ierarhizare a lor. În primul rând, sunt aspectele juridice. În acest moment, după cum v-a spus și ministrul Cseke Attila, nu există un cadru legal prin care statul să poată reconstrui un imobil care, în ipoteza - că asta se va întâmpla până la capăt, adică va fi demolat - , în care piere cu totul, dispare cu totul.

Nu e vorba de reparații, nu e vorba de ajustări; e vorba de pieirea până la zero a unui imobil care trebuie reconstruit tot, de la fundație până la acoperiș”, a zis purtătoarea de cuvânt a Guvernului.

„Doi la mână, în momentul în care un asemenea imobil piere, implicit dreptul de proprietate piere - folosesc termenul juridic, că așa se numește, ”pieire”. Deci, în acel moment, dreptul de proprietate se stinge pentru că piere obiectul lui, nu mai există, da? Asta este situația. În momentul în care se reconstruiește un asemenea bloc de către stat, juridic, nu există un temei pentru care statul să poată oferi cheile, da?

Și tot juridic, dacă se va dovedi că nu a fost un eveniment natural, ceea ce, sigur, e oarecum puțin probabil din primele date, nu mă pronunț eu, dar toate datele arată că au existat acolo niște erori ale unor persoane, instituții, vom vedea, ancheta e în desfășurare, conform legislației noastre și oricărei legislații de pe lumea asta, civile, cel care a provocat un prejudiciu trebuie să-l repare.

Deci, având în vedere toate aceste aspecte, sigur că se poate reconstrui un bloc, pentru asta se creează cadrul.

Există două variante în ordonanța pusă în dezbatere, și anume să fie construit de la buget sau să fie construit din fondurile primăriei, și ambele sunt viabile. În ceea ce privește modul în care statul poate să ofere aceste apartamente, nu există cadru juridic.

Ceea ce statul poate să facă - și există o analiză din acest punct de vedere, dacă poate să facă -, este să achite costul acestor apartamente sub formă de despăgubiri, în mod cert pentru cei care au asigurare, și să preia asigurările lor sau să acorde niște ajutoare pentru cei care, pe model Broșteni, cei care au avut asigurarea aceea, polița obligatorie de asigurare. Dar toate aceste elemente pe care eu vi le dau doar ca titlu de ipoteză sunt în analiză în acest moment”, a zis Ioana Dogioiu.

„Deocamdată, știți, nici analiza tehnică nu s-a încheiat, nici nu știm ce o să se întâmple cu blocul, dacă discutăm și din punct de vedere factual, pe ipoteze, nu știm cine e vinovat, nu știm dacă blocul va fi demolat, cel mai probabil da, dar nu avem o decizie finală, un verdict final. Toate lucrurile astea... pentru că este o situație care, sigur, explozii au mai fost în România, fără îndoială, nu e prima, dar este pentru prima oară când se pune problema demolării unui bloc care este atât de afectat în structura lui, încât nu mai poate să fie reparat.

Și de aici o seamă de probleme juridice pe care vi le-am expus mai devreme. Dar am văzut niște titluri în presă care nu sunt factual corecte. Statul nu vrea să devină proprietar peste casele oamenilor. Nenorocirea este că acele case au dispărut și dispare dreptul de proprietate, adică e posibil să dispară, dacă blocul va fi demolat, și odată cu ele dreptul de proprietate. Sunt chestiuni juridice. Cum vor fi ele deduse până la capăt și care va fi forma finală a acestei ordonanțe pe care a inițiat-o Ministerul Dezvoltării, rămâne de văzut. Ea e în dezbatere publică și ăsta e rolul, nu? Să se caute soluția cea mai bună.



Ioana Dogioiu: Avem o ordonanță pe masă în dezbatere publică și se va vedea care este situația. Eu v-am spus care este în acest moment situația și de la ce plecăm. De la faptul că niște proprietăți, dacă se va pune problema demolării, nu vor mai exista în materialitatea lor și faptul că statul nu are cum să construiască și să dea, pur și simplu, să doneze unor persoane fizice. Ăsta e punctul de plecare. Care va fi punctul terminus, rămâne de văzut”, a explicat purtătoarea de cuvânt a Guvernului.

VEZI ȘI: BREAKING NEWS Anca Alexandrescu a făcut marele anunț pentru alegerile de la Primăria București