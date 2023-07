Guvernul bulgar, indignat de amenințările de invazie formulate de vicepreședintele Parlamentului rus

Într-o emisiune la televiziunea rusă de stat Rossia 1, Tolstoi a spus că Rusia va face lovituri militare asupra statelor membre NATO, Bulgaria și România, odată ce își va termina operațiunea în Ucraina.

„Vom trage [în Bulgaria și România], dar mai întâi trebuie să terminăm în Ucraina”, a spus Tolstoi.

El a adăugat că zona Marii Negre la care are ieșire Bulgaria este rusă, deoarece cetățenii ruși dețin proprietăți acolo și că vor organiza proteste în țară.

„În Bulgaria, pe coastă, toți sunt cetățenii noștri. Acolo vor începe demonstrațiile, nu vă faceți griji. Nu avem probleme acolo”, a spus Tolstoi.

Prim-ministrul bulgar Nikolai Denkov a declarat că va cere ministerului de externe să reacționeze și să dea un semn clar Rusiei că astfel de declarații sunt inacceptabile. Totuși, el a spus că ambasadorul Rusiei în Bulgaria, Eleonora Mitrofanova, nu ar trebui expulzată din cauza cuvintelor lui Tolstoi, deoarece nu erau ale ei.

„Nu trebuie să cedăm provocărilor. Cetățenii ruși din Bulgaria ar trebui tratați ca cetățeni care locuiesc în Bulgaria. Dacă încalcă legea sau provoacă, este altceva, dar nu pot deveni victimele cuiva care vrea să profite în acest fel. O mare parte din aceste declarații sunt făcute pentru uz intern – pentru a arata publicului rus cât de grozave sunt lucrurile pe care le face în prezent conducerea Federației Ruse”, a spus Denkov.

El a adăugat că au scopul și de a-i speria pe bulgari.

„Vreau să spun: Nu ar trebui să vă fie frică, nu există niciun pericol pentru Bulgaria și motivul este că suntem membri ai NATO, Rusia nu va îndrăzni să atace un membru NATO”, a spus Denkov.

ONG-ul Consiliului Atlantic a spus că declarația lui Tolstoi face parte din agresiunea hibridă rusă împotriva Bulgariei și nu ar trebui lăsată fără consecințe.

Aceasta nu este prima declarație extrem de controversată a lui Tolstoi despre Bulgaria. În 2016, într-un interviu acordat radiodifuzorului public bulgar, el a spus că Rusia va cumpăra toată Bulgaria și a cumpărat deja jumătate din zona de coastă, potrivit Intellinews.com.

Russian propagandist Skabeyeva has a discussion with another propagandist:



"We are ready to wage war with Turkey. Erdogan claims the Black Sea."

"Olya, we won't go to war with Turkey."

"What about Bulgaria, Romania? We'll just hit them, maybe?"

"Olya, we have to finish in… pic.twitter.com/QxutY35Gt7