Gura Humorului, pe harta stațiunilor balneoclimaterice: Proiect ambițios cu fonduri europene

Descoperirea izvoarelor sulfuroase și accesarea finanțării prin PNRR deschid noi oportunități pentru dezvoltarea infrastructurii și atragerea turiștilor în căutare de tratamente și relaxare. Despre cum a luat naștere această inițiativă și ce impact va avea asupra regiunii, Dr. Adriana Mihalaș a vorbit în exclusivitate la DC News.

"Fiind medic, mi-am dorit să fac ceva pentru acasă mea, dar ideea a venit în momentul în care am realizat că, în satul bunicului meu, e liniște, se aude buciumul pe deal, e stână, n-a fost niciodată cooperativizat și am zis: „Da, ce n-avem noi și are Predealul? De ce n-am putea noi să facem o stațiune pentru corporatiști, care să poată să doarmă liniștiți, să se plimbe prin pădure?”

Și am ajuns acasă. Era 15 august, hramul mănăstirii. Zic: „Bă, dar cine să facă acasă, dacă nu un doctor?” Și, gândindu-mă, am zis: „Mă, dar n-am avut noi atâția ani stațiune TBC, cu aer ozonat cum trebuie? De ce să nu facem recuperare respiratorie? De ce să fie doar recuperare de nevroze?”

Și m-am dus la primărie. Am bătut la ușă, iar primarul a spus: „Sigur că da! Avem și două izvoare sulfuroase în spatele Voronețului.” Wow! Adică am zis: „Stai așa, că am mai multe resurse decât mă așteptam eu.” Eu începusem doar să fac un mic cabinet de recuperare de nevroze și, deodată, bun... și am zis: „Facem!”

Pentru asta, am nevoie de aparatură. Ce aparatură îmi trebuie? Și am început să-mi întreb colegii de la NASTA ce fel de aparate sunt necesare pentru recuperare respiratorie. Mi s-a făcut o listă, după care am vorbit cu alți colegi care au aplicat pe PNRR pentru 3 milioane de euro și am obținut 3 milioane de euro! Un tomograf pe roți, care se poate mișca dintr-un sat în altul, este acum în curtea spitalului din Gura Humorului. Și nu-mi vine să cred, pentru că am început cu pași mărunți și chiar n-am crezut... Era apel competitiv, eram 5 pe loc, trebuia să dea 10% primăria.

După ce am obținut toate aparatele, nu aveam spațiu, așa că am mărit ambulatoriul de specialitate ca să putem accesa aceste aparate, pentru că ai nevoie de un spațiu gata construit ca să le poți folosi.", a spus Dr. Adriana Mihalaș.

