Guardiola, replică pentru Klopp. „Dacă trișăm, demonstrați-o. Sunt unii patroni care vor beneficiile doar pentru ei”

Managerul de la Manchester City, Pep Guardiola, i-a luat la țintă pe criticii clubului englez de fotbal, provocându-i să vină cu dovezi dacă consideră că cetățenii încalcă regulile de Fair Play Financiar.

Conform BBC, la 13 luni după ce Curtea de Arbitraj Sportiv a întors o decizie care nu mai permitea lui City să evolueze doi ani în competițiile europene pentru încălcarea regulilor UEFA privind Fair Play-ul Financiar, au început din nou să apară semne de întrebare despre corectitudine achizițiilor clubului finanțat de Abu Dhabi United Group.

Guardiola apără banii cheltuiți pe Grealish

Guardiola a luat apărarea transferului record al lui Jack Grealish pe Etihad Stadium, în valoare de 117 milioane euro. Managerul spaniol insistă pentru că clubul a vândut jucători de 70 milioane euro în ultimele 12 luni. În această sumă este socotit și procentul primit din transferul lui Jadon Sancho la Manchester United.

În timp ce cetățenii se pregătesc să propună o sumă și mai mare pentru a-l aduce pe Harry Kane, Guardiola a fost criticat de Jürgen Klopp. Managerul lui Liverpool a spus că clubul său nu se compară cu City fiindcă „evident că ei n-au vreo limită”. Guardiola nu este de acord.

Există limite, susține catalanul

„Avem limite fiindcă există Fair Play-ul Financiar”, a spus antrenorul lui City. „Suntem în aceeași barcă cu ceilalți. După reguli, fiecare club decide ce face. În fiecare sezon am trecut controalele care sunt făcute tuturor echipelor. Dacă trișăm, demonstrați-o”.

„Am mai zis-o înainte, sunt unii patroni care vor beneficiile doar pentru ei. Deținătorii noștri nu vor să piardă bani, dar dacă pot cheltui o vor face. În trecut, United a câștigat multe titluri fiindcă au cheltuit mai mulți bani decât alte cluburi. Asta mai țineți minte? Au cheltuit mai mult decât City pentru că noi nu puteam”, a adăugat antrenorul spaniol. „Înainte era un singur club, sau erau două, două și jumătate. Apoi au ajuns și alte cluburi, Chelsea cu Abramovici, noi cu șeicul Mansour. Vor și ei în această lume. Care este problema?”.

„Nu există totuși garanții. Poți câștiga cu diferite formații, diferiți jucători și în situații diferite. La Barcelona, am avut cel mai bun jucător pe care l-am văzut în viața mea, Lionel Messi, la academia. Am câștigat de două ori Champions League cu șapte jucători de la academie cu costuri zero. Fiecare club are propria realitate”, a mai spus el.