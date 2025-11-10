Grindeanu: „Şi la PNL a fost la fel. Numai la PSD s-a făcut caz de asta”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că şi la congresul PNL a fost un singur candidat la funcţia de preşedinte al partidului, Ilie Bolojan.

"Ştiţi că au mai fost şi alte congrese anul ăsta. Cam care a fost procentul la PNL al celui care a candidat singur? Nu a candidat singur domnul Bolojan? Numai la PSD s-a candidat. Am văzut că doar la noi s-a scos în evidenţă acest lucru. Asta e, mi-aş fi dorit să am adversari. La unii a fost aplaudată această armonie internă, la noi a fost criticată. Mă rog, nu e important", a spus Grindeanu după şedinţa Biroului Permanent Naţional al partidului.

Sorin Grindeanu a fost ales în funcţia de preşedinte al PSD, vineri, la Congresul extraordinar al partidului, cu 2.787 de voturi "pentru" şi opt abţineri, din totalul de 2.810 de voturi exprimate.

Acesta a fost singurul candidat la funcţia de preşedinte al partidului.