Grigore Mare (FNFMCV): Ucraina trebuie reconstruită. Noi suntem vecini. Să nu rămânem iar la coada clasamentului

Invitat la dezbaterea „Upgrade România: Este nevoie de un pact național de transporturi“, la DC News, Grigore Mare, președintele Federației Naționale Feroviare Mișcare Comercial Vagoane (FNFMCV), a vorbit despre oportunitățile pe care ni le oferă războiul din Ucraina.

„Într-adevăr, este o problemă cu războiul din Ucraina, ne-a creat destule neajunsuri, dar ne creează și oportunități. Dacă nu știm să le folosim, o să rămânem iar la coada clasamentului. Îl vedeam acum 2-3 săptămâni pe ministrul Transporturilor în Portul Constanța. Foarte bine că s-a dus acolo, așa trebuie să facă, dar nu ne uităm în punctele noastre de frontieră. Capacitatea noastră de absorbție și prelucrare este mică. Cum credem că vom participa? Ucraina trebuie reconstruită și cineva trebuie să o facă. Noi suntem vecini și pe la noi trebuie să treacă. Dacă nu începem să ne dezvoltăm și în aceste puncte, vom pierde...”, a spus Grigore Mare.

„Păi pe unde să treacă domnule Mare, dacă face 2 săptămâni de colo până colo? (citește AICI) Cine are răbdare să aștepte atât să treacă dintr-o parte în alta?“, a completat Elena Cristian.

„Toată lumea s-a îndreptat spre transportul auto, dar iată câte accidente se întâmplă zilnic pe șosele. De asemenea, cât de mari sunt cheltuielile pe șosele, pe când pe calea ferată este un transport ecologic și mult mai rentabil și mai rapid dacă infrastructura feroviară ar fi pusă la punct. Noi am avut o infrastructură feroviară destul de dezvoltată, dar, din păcate, nu am știut să o întreținem. Avem multe oportunități și am propus: Hai să o dezvoltăm cu forțe proprii și costuri mult mai mici! Nimeni nu mă ascultă, nimeni nu face, ne blocăm, o luăm de la zero și acest lucru ne aduce multe insatisfacții“,a conchis Grigore Mare.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV România, provocări generate de banii europeni. Ministrul Boloș: E șansa noastră aproape unică! A fost luată deja o decizie istorică

De ce nu avem autostrăzi. Coșea: Există un interes transpartinic. O anumită parte a clasei politice a reuşit să-şi facă vile în Toscana

Profesorul Mircea Coșea a făcut o scurtă analiză privind problema autostrăzilor din România.

„Am o anumită temere în legătură cu modul în care se prezintă acum problema aceasta a construcţiilor de infrastructură. Am impresia că nu am reuşit să ieşim din optica pe care o aveam acum 30 de ani, acum 20 de ani, acum 10 ani şi anume că această construcţie de infrastructură este un scop în sine. Să construim autostrăzi, să facem drumuri, să facem lucrurile câte mai bine ca să fie țara brăzdată de autostrăzi. Astăzi, autostrada devine din ce în ce mai mult un simplu instrument al dezvoltării şi al obţinerii de competitivitate. Trebuie să fie corelată această politică de dezvoltare a infrastructurii cu o politică pe orizontală, de restructurare a economiei în aşa fel încât autostrada să devină un mijloc de dezvoltare.

Şi aici nu am auzit niciun fel de legătură între această politică şi colaterala ei, care înseamnă o atenţie mai mare dezvoltării administrativ-teritoriale, o atenţie mai mare politicilor de diminuare a diferenţelor de nivel de trai, de dezvoltare şi nici nu am auzit despre o anumită balanţă a transporturilor în România, o echilibrare a transportului rutier cu cel feroviar, cu cel maritim, cu cel aerian. Lucrurile încă nu le privim global (...)“, a spus Mircea Coșea în cadrul dezbaterii online „Upgrade România: Este nevoie de un pact național de transporturi“ (citește continuarea AICI).

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV E suficient să avem autostrăzi pentru a avea și investiții?! Boloș, despre un exemplu din regiunea de dezvoltare Nord-Vest

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News