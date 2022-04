De ce nu avem autostrăzi. Coșea: Există un interes transpartinic. O anumită parte a clasei politice a reuşit să-şi facă vile în Toscana

"Avem nevoie de o strategie globală"

"Am o anumită temere în legătură cu modul în care se prezintă acum problema aceasta a construcţiilor de infrastructură. Am impresia că nu am reuşit să ieşim din optica pe care o aveam acum 30 de ani, acum 20 de ani, acum 10 ani şi anume că această construcţie de infrastructură este un scop în sine. Să construim autostrăzi, să facem drumuri, să facem lucrurile câte mai bine ca să fie țara brăzdată de autostrăzi. Astăzi, autostrada devine din ce în ce mai mult un simplu instrument al dezvoltării şi al obţinerii de competitivitate. Trebuie să fie corelată această politică de dezvoltare a infrastructurii cu o politică pe orizontală, de restructurare a economiei în aşa fel încât autostrada să devină un mijloc de dezvoltare.

Şi aici nu am auzit niciun fel de legătură între această politică şi colaterala ei, care înseamnă o atenţie mai mare dezvoltării administrativ-teritoriale, o atenţie mai mare politicilor de diminuare a diferenţelor de nivel de trai, de dezvoltare şi nici nu am auzit despre o anumită balanţă a transporturilor în România, o echilibrare a transportului rutier cu cel feroviar, cu cel maritim, cu cel aerian. Lucrurile încă nu le privim global. Eu cred că, în acest moment, avem nevoie de o strategie globală în care autostrăzile să aibă rolul lor, dar nu să fie un obiect în sine, un obiect de politică şi de promisiuni electorale, pentru că, în România, ani de zile, politica s-a făcut cu promisiuni de kilometri de autostrăzi. Acesta era un lucru care se promitea şi dădea impresia că este o dezvoltare în sine. Nu, autostrada este doar un mijloc", a spus Mircea Coșea în cadrul dezbaterii online ”Upgrade România: Este nevoie de un pact național de transporturi".

"Există un interes transpartinic"

"În al doilea rând, există o anumite optică a unei analize de şantier. Adică se discută cum merg diferite autostrăzi în construcţie, ce se întâmplă într-o parte şi în alta, cât au avansat în kilometri, dar nu se merge la o problemă esenţială. După părerea mea, politica de dezvoltare a infrastructurii a fost cea mai elaborată, cea mai inteligentă metodă de sifonare a bugetului statului, gândită foarte bine, începută să fie practicată încă din perioada Băsescu - Berceanu, care până la urmă ce a făcut? A sifonat bani din buget, fără să facă kilometri de autostradă, prin cele două instrumente bine gândite şi bine manipulate: contestaţiile şi studiile de fezabilitate. Observăm că nu este greu sau nu ar fi fost foarte greu să se elimine aceste lucruri.

Există un interes transpartinic, un interes care a ţinut de o anumită parte a clasei politice care a reuşit, în acest timp, să-şi facă vile în Toscana şi fel de fel de alte elemente de infrastructură personală. Încă suntem în perioada în care avem de acţionat aici. Dacă această coaliţie are puterea şi voinţa să spargă acest concept genial de sifonare a bugetului statului, atunci vom avea un progres. Eu sunt convins să există în actuala coaliţie personaje politice care vor să facă lucrul ăsta. Problema este că nu cred că au libertatea să o facă pe deplin", a mai spus Mircea Coșea.

