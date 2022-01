Greva STB. Liviu Chelcea: 4.000 de RON nu e în niciun fel salariu mare în București! Doamne ferește ca șoferii să aibă salariu minim

Vezi și: Grevă STB. Cât câștigă un șofer de autobuz, cu toate sporurile, care lucrează și în weekend. Vasile Petrariu, lider sindicat: Dacă ăsta este un salariu foarte mare...

"Am învățat să apreciez sindicatele în America, când am ajuns la doctorat la University of Michigan.

Când am ajuns acolo, aveam URS-isme de genul că ce e cu săracii ăia de doctoranzi care fac sindicate și scandal, în timp ce mie mi-a pus Dumnezeu mâna în cap la banii pe care îi aveam la bursă.

Însă am înțeles destul de rapid ca minunea de 1600 de dolari/lună (plus asigurare medicală - în America - e o mare chestie) pe care îi primeam a fost posibilă pentru că doctoranzii din sindicat au negociat, amenințat și obținut ca Universitatea să plăteasca pentru orele de pregătire, de corectură a examenelor, de audiere a cursurilor și nu doar pentru cele 3 grupe de seminar pe care le aveam pe săptămână.

Am vorbit odată cu cineva de la doctorat de la Columbia University, care primea 600 de dolari pentru seminarii, trăind în New York, iar când a aflat cât primeam, a căzut pur și simplu pe gânduri, nu a mai zis nimic.

Ca liftă păgână ce mă aflam, vorbitor de engleză cu accent, Universitatea cerea celor ca mine, doctoranzilor străini, să luam un curs practic de predat pe durata a 3 săptămâni înainte să predăm (și care chiar a fost mișto).

Sindicatul, compus din americani, a reușit să obțină ca studenții străini ca mine să fie plătiți și pentru cursul acesta pe care îl luau pe durata verii, după terminarea semestrului.

"4000 de RON nu e în niciun fel salariu mare în București. Doamne ferește ca șoferii de pe traleibuz și vatmanii etc. să aibă salariu minim"

Nu că ar conta la ceva, dar susțin și greva de la STB, și pe aia de ieri din învățământul preuniversitar.

4000 de RON cât ar avea la angajații STB nu e în niciun fel salariu mare în București.

Doamne ferește ca șoferii de pe traleibuz și vatmanii etc. să aibă la salariu minim și să se gândească la cum ajung la al doilea job ca sa poată să trăiască în București.

În plus, înțeleg că salariul este doar una din revendicări.

Restul, de îmbârligături politice, să fie sănătoși toți, dacă se face vreo schimbare economică cu rugăciuni în chilie și introspecție, vreau să o vad și eu", a scris Liviu Chelcea, pe pagina sa de Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News