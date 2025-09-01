Data actualizării: | Data publicării:

Grecia și Germania au dezmembrat o rețea de contrabandă care transporta cocaină în mai multe țări din Europa

O operațiune comună a poliției din Grecia și Germania a scos la iveală o rețea sofisticată de contrabandă care ascundea cocaină în camioane ce traversau Europa.

Poliția elenă și cea germană au anunțat duminică seara destructurarea unei rețele criminale care transporta cocaină prin Europa. Drogurile erau ascunse în camioane care circulau între Spania, Grecia și alte state europene, a transmis poliția într-un comunicat oficial, conform Reuters.

Poziția geografică a Greciei, ca poartă de intrare în Europa de Sud-Est, face ca țara să fie un punct strategic pentru traficanți. Intensificarea controalelor la frontieră și a raidurilor antidrog arată angajamentul autorităților elene în combaterea criminalității internaționale.

Doi presupuși membri ai grupării au fost reținuți în Grecia, iar alți trei au fost arestați în Germania săptămâna trecută. Autoritățile au precizat că mai mulți suspecți rămân în libertate, atât în Spania, cât și în Germania.

Potrivit anchetatorilor, profitul estimat al rețelei depășește 5 milioane de euro (aproximativ 5,85 milioane de dolari). Cocaina era introdusă în camioane care transportau bunuri la nivel internațional sau prin vehicule folosite pentru deplasarea legală în Spania, cu scopul achiziționării drogurilor.

 

Camioane înmatriculate în Bulgaria

Ancheta relevă că vehiculele implicate erau înmatriculate în principal în Bulgaria și aparțineau unor firme cu interese grecești. Șoferii erau cetățeni greci și bulgari, detaliază comunicatul oficial.

În timpul raidurilor efectuate în Grecia și Germania, forțele de ordine au confiscat peste 300 de kilograme de cocaină. Cooperarea internațională a devenit posibilă după un pont primit de la Administrația americană pentru combaterea drogurilor (DEA).

Autoritățile elene au intensificat în ultimii ani măsurile împotriva traficului de droguri, în contextul în care Europa s-a transformat într-una dintre principalele piețe pentru cocaină. Acestea continuă investigațiile pentru identificarea tuturor membrilor rețelei și a rutelor de contrabandă. Ancheta se concentrează pe conexiunile cu alte grupări criminale din Spania și Germania, precum și pe fluxurile financiare ilegale asociate traficului de cocaină.

