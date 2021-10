Gol cu mâna în Liga 1. Antrenorul lui FC Botoşani, furios: E jenant! De ce să plătesc eu?

"Malcom Edjouma este un jucător important pentru echipă, acum pot să-mi reproșez că nu l-am schimbat. E penibil, jenant ce s-a întâmplat în seara asta. Am luat gol cu mâna, Malcom a fost eliminat degeaba.

El trebuia eliminat când a făcut fault de roșu, vorbesc de corectitudine. Nu trebuia eliminat pentru nimic! El poate repeta greșeala acum. Nu poți îndrepta o greșeală cu altă greșeală! Sunt de acord ca fotbalul să se joace într-un stil fair-play. De ce să plătesc eu, ca antrenor, pentru greșeala arbitrului?

Așa cum există antrenori de Liga 1, Liga 2, Champions League, așa există și arbitri. Ei se antrenează pentru a vedea astfel de faze, cum a fost golul cu mâna", a spus Marius Croitoru, în cadrul emisiunii Fotbal Club, în direct la Digi Sport.

"A doua mână a lui Dumnezeu"

În minutul 77, pe un fond de dominare al trupei din Ilfov, Moulin a reluat cu latul de la limita careului de 16 metri, după care mingea s-a lovit de mâna dreaptă a lui Cascini și a intră în poartă.

Fotbaliștii botoșănenilor au protestat imediat, au cerut henț, numai că arbitrul Viorel Flueran a lăsat jocul să continue. Este clar că nici ”centralul”, dar nici asistenții nu au observat infracțiunea.

După ce a văzut faza, Ianis Zicu, prezent în studioul Digi Sport, a oferit replica serii: ”Cascini este argentinian. A fost a doua mână a lui Dumnezeu”, a spus Zicu, la Digi Sport.

Ionuţ Chirilă: Nici nu am văzut că a marcat Cascini

"Concluzia este că, după doar două săptămâni de pregătire, am reușit să dominăm cea mai bună echipă din campionat ca și forță colectivă. Sunt mulțumit de joc, că am construit atacuri poziționale gândite în terenul Botoșaniului. Sunt mulțumit că am crescut față de jocul cu FCSB și asta e foarte important. Sper să creștem și mai mult în jocul de la Craiova. Sunt foarte mulțumit că avem meciuri tari pentru că în meciurile cu echipele din vârful clasamentului ne fac să vedem la ce nivelul suntem în drumul nostru spre a salva acest sezon.

Sunt convins că, dacă echipa aceasta ar fi jucat ca în seara asta și ca în meciul cu FCSB, cu Mioveni, cu Argeș, cu Dinamo, cu celelalte echipe care erau accesibile, acum aveam undeva la 13-14 puncte ușor. După minutul 45 au venit mai multe șuturi. E clar, nu avem vârfuri de atac. Improvizăm. Omoh e playmaker, nu vârf. Gavra e playmaker, nu vârf. Avem un singur copil - Dumitrache, care e U21. Vellios, singurul nostru vârf, are leziune musculară și nu putem conta pe el. În aceste două meciuri am jucat fără vârf de atac.

Am spus și jucătorilor mei - dacă protestează un singur jucător la un arbitru, îl amendez. Trebuie să fii inteligent. Niciodată nu vei schimba decizia unui arbitru. Cu cât protestezi, cu atât îl enervezi ca la o următoare fază la limită să judece în defavoarea ta. A fluierat, a greșit, mergi înainte.

Eu nici n-am văzut că a marcat Cascini, o asemenea îmbulzeală a fost acolo. Această echipă trebuie să demonstreze că urcă la joc, că devine exponentul fotbalului spectacol. Când vom avea doi atacanți importanți, vom urca frumos. Vorbim despre această echipă în șase luni. Peste șase luni, această echipă va fi foarte puternică n România.

E clar că e un progres. Am fi putut să câștigăm meciul de azi cu puțină atenție. Am presat foarte mult, dar eu sunt mulțumit cu acest rezultat. Lucrurile frumoase se fac cu sacrificii și poate merită să ne sacrificăm în continuare și să nu ne culcăm pe o ureche ca să devenim o echipă puternică. Trebuie să fim modești, să arătăm un fotbal curat, frumos, pe care televiziunile să-l aprecieze și să fie un lucru în favoarea fotbalului", a spus Chirilă.