Giorgia Meloni, după rezultatul alegerilor din Italia: Va fi sarcina noastră să facem tot ce putem pentru a restitui naţiunii demnitatea şi mândria

Giorgia Meloni, care va deveni probabil prima şefă a unui guvern de dreapta al Italiei după cel de-al doilea război mondial, a afirmat că vrea să "scoată în evidenţă ceea ce uneşte" poporul, după ce alianţa politică din care face parte a câştigat alegerile de duminică, transmite dpa.



Alături de Liga condusă de fostul ministru de interne şi vicepremier şi de partidul Forza Italia al lui Silvio Berlusconi, partidul condus de Meloni - Fratelli d'Italia - are asigurată majoritatea absolută în ambele camere ale parlamentului de la Roma, a confirmat luni Ministerul de Interne. Alianţa are 112 mandate de senator din cele 200 şi 235 de locuri din cele 400 în Camera Deputaţilor.



"Italienii ne-au încredinţat o responsabilitate importantă. Acum va fi sarcina noastră să nu îi dezamăgim şi să facem tot ce putem pentru a restitui Naţiunii demnitatea şi mândria", a scris Meloni marţi pe Twitter. "Astăzi am făcut istorie", a mai afirmate ea în aceeaşi reţea socială.



Politiciana în vârstă de 45 de ani va deveni probabil prima femeie prim-ministru din Italia. Până atunci, alianţa trebuie să cadă de acord asupra unei coaliţii guvernamentale şi să primească mandatul din partea preşedintelui Sergio Mattarella.



Negocierile pot începe numai după ce noul parlament îşi va începe activitatea, la jumătatea lui octombrie.



Învinşii - alianţa de stânga condusă de Social Democraţi, din care mai fac parte Mişcarea 5 Stele şi Alianţa de Centru - nu au reuşit să îşi oprească rivalii, care s-au prezentat duminică la urne cu mai mult aplomb, apreciază dpa.



Meloni a vorbit despre o "noapte a mândriei", în timp ce se bucura de felicitările colegilor din partidele europene de dreapta, printre care naţionalista franceză Marine Le Pen, liderii formaţiunii radicale de dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) sau premierul polonez Mateusz Morawiecki.



Din partea unui guvern condus de ea se aşteaptă acţiuni împotriva migraţiei prin Mediterana şi renegocierea fondurilor europene de relansare după epidemia de coronavirus. În campanie, Meloni a mai promis şi reducerea impozitelor, scrie Agerpres.

Cum ar putea Meloni să fie privată de funcţia dorită: Îi trebuie o singură trădare

"Pericolul fundamental este, exact ca în orice democraţie slabă, ca preşedintele, care este doar un simbol, o figură în vârful piramidei statale italiene, să refuze numirea ei ca prim-ministru. Are această capacitate, fiind de altfel singura lui putere politică. După cum ştim, preşedintele Italiei este un fost socialist şi reprezintă în ideologia europeană singura piatră de oprire a lui Meloni de a deveni prim-ministru.

Coşmar sau nu al UE, declarată duşman de întreaga stângă europeană, declarată diavolul în persoană de către extrema stângă feministă şi progresistă, producătoare a marilor cenzuri de tip woke în Europa, Meloni are de învăţat că mrejele politicii italiene pot să îi blocheze fără niciun fel de efort ascensiunea la funcţia de prim-ministru. Îi trebuie o singură trădare. Iar din linia aceea, de la CInque Stele până la Fratelli d'Italia care pot forma o alianţă ultramajoritară, dacă unul trădează, preşedintele Italiei are toate elementele constituţionale de a-i bloca accesul la funcţia de prim-ministru. Deci jocul nu este terminat!", a precizat H.D. Hartmann, analist de politică externă. CITEŞTE AICI MAI MULTE

