Data actualizării: | Data publicării:

Gimnastica Ritmică Românească: între Abuzuri, Mușamalizări și Vizite Oficiale

Autor: Adrian Marcel Chirita | Categorie: Root
Sursa: Freepik
Sursa: Freepik

În plin scandal legat de abuzurile tolerate în gimnastica ritmică românească, Bogdan Constantin Matei, președintele Agenției Naționale pentru Sport, a vizitat recent sala de antrenamente a lotului național, declarându-se încântat de 'pasiunea și munca sportivelor' și lăudând conducerea Federației Române de Gimnastică Ritmică, condusă de Irina Deleanu.

În contextul în care mass-media și foste sportive au dezvăluit mărturii despre agresiuni fizice, jigniri și umilințe în cadrul lotului național, această susținere oficială ridică semne de întrebare: aceasta este reacția autorităților, să aplaude sistemul?

Această poziție oficială vine la doar câteva zile după ce publicația DCNews a publicat un articol amplu, intitulat „Abuzuri tolerate în gimnastica ritmică românească: tăcerea care distruge cariere”. Articolul evidențiază mărturiile a șase foste gimnaste care descriu în detaliu agresiunile fizice și emoționale suferite în cadrul lotului național, într-un sistem dominat de frică și lipsă de asumare.

În loc de anchetă, verificări sau măsuri disciplinare, reacția autorităților pare să fie... o vizită de curtoazie și o serie de fotografii optimiste, menite să cosmetizeze imaginea unei federații ce pare compromisă. Asta în ciuda faptului că niciuna dintre aceste sportive nu a beneficiat de sprijin psihologic sau reintegrare în sistem. Din contră, cele care au vorbit au fost excluse sau marginalizate.

Articolul din DCNews face o paralelă dureroasă cu alte cazuri de mușamalizare instituțională din sportul românesc, precum cel al antrenorului Pieleanu, întrebând retoric: „mușamalizare, ignoranță sau complicitate?”.

Este greu de înțeles cum președintele ANS a putut fi 'convins' de Irina Deleanu să salute activitatea unei federații puse la zid de propriile sportive, presa sportivă și opinia publică. Cu atât mai mult cu cât, în ziua vizitei oficiale, lotul a fost, se pare, 'împodobit' special: sportive aduse temporar în sală, antrenoare aflate în concediu rechemate doar pentru poze, iar spațiul de antrenament – deși extrem de costisitor (10.000 euro chirie/lună) – prezentat ca simbol al 'sacrificiilor pentru performanță'.

Aceasta este oare reacția statului român? 

În mod normal astfel de acuzații ar declanșa anchete, suspendări și reforme. În România se pare că vizitele oficiale țin loc de anchete.

Gimnastica ritmică românească nu poate merge mai departe cu ochii închiși și urechile astupate. Este timpul pentru adevăr, responsabilitate și schimbare.

