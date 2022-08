Gigi Becali, supărat pe suporteri după ultima amendă: Sunt bani! Pe stadioanele din Anglia nu am auzit aşa ceva

”Datorită suporterilor m-am reîntors, dar vreau să le transmit așa: `Nu mai vreau să plătesc bani!` Am plătit 50.000 de euro aseară, ne-a amendat UEFA. Sunt bani! Îmi place spectacolul, dar voi faceți rău clubului. Dau eu bani pentru că strigă ei (n.r.- o scandare rasistă împotriva Rapidului)? De ce să plătesc eu 50.000? Ce e asta? Nu înțeleg. Cum adică? Ce boală pe țigani? Să luăm 50.000 de euro amendă?

E o avere! Ce să-i mai spună, păi nu i-am spus? Le-a suspendat peluza! Acum jucăm cu ăștia, sunt unguri, cine știe ce o să mai zică? O să ajungem să jucăm fără suporteri. Vrei spectacol sau vrei să scandezi prostii? Nu am văzut așa ceva în țările civilizate! N-am văzut în Anglia, cântă tot meciul, dar nu strigă așa ceva. Că zic eu, că fac eu, că Orban, e o glumă. Bine, și ambiție, dar mai mult glumă. Să scandezi așa, să iei amenzi și suspendări?”, a transmis Gigi Becali, citat de Digisport.

În legătură cu jocul prestat de elevii lui Nicolae Dică în Slovacia, Becali a avut doar cuvinte de laudă: ”Sunt mulțumit și de rezultat, și de joc. După ce am marcat golul... Normal era să dăm și al doilea gol, dar teama... Sunt foarte mulțumit! Noi suntem cu un picior în grupe, că joacă echipa. Sunt super mulțumit!”, a mai spus patronul FCSB-ului.

Dică, sceptic după victoria din Conference League: Nu am obţinut nimic, şansele sunt egale

Nicolae Dică, antrenorul celor de la FCSB, a spus după victoria cu 1-0 contra celor de la FC DAC 1904 Dunajska Streda că şansele de calificare sunt în continuare egale.

Antrenorul formaţiei FCSB, Nicolae Dică, a afirmat, miercuri seara, la finalul partidei cu FC DAC 1904 Dunajska Streda, scor 1-0, din prima manşă a turului al treilea preliminar al Europa Conference League la fotbal, că echipa sa nu a realizat nimic prin această victorie şi că şansele de calificare au rămas în continuare egale.



"În retur ne aşteaptă o partidă poate mai grea decât în această seară, pentru că întâlnim o echipă bună. Trebuie să rămânem concentraţi 100% pe retur pentru că nu am obţinut absolut nimic cu victoria din această seară. Trebuie să rămânem concentraţi pe meciul retur 100% să îl câştigăm. Trebuie să fim pregătiţi pentru că întâlnim o echipă puternică, s-a văzut în această seară, şansele de calificare sunt egale în continuare", a spus Dică la conferinţa de presă de după meci, conform Agerpres.

Nemulţumit de propria echipă





El s-a arătat nemulţumit de evoluţia echipei sale după ce adversarii au rămas în 10 jucători, când trebuia să pună mai multă presiune pentru a înscrie şi un al doilea gol.



"Ştiam că ne aşteaptă o partidă foarte dificilă, chiar aşa a fost. Ştiam că întâlnim o echipă bună. Consider că am făcut 70 de minute bune, mai ales în prima repriză, când am avut un început de joc bun, ne-am creat ocazii, am reuşit să punem presiune pe adversar, să facem presing sus, să recuperăm multe mingi. Per total a fost o repriză bună. Apoi am făcut un pas înapoi, ceea ce nu trebuia să se întâmple, dar am avut reacţie după, am reuşit să marcăm gol, a venit şi acel cartonaş roşu pentru ei. Sunt nemulţumit de ultimele 20 de minute pentru că în momentul în care am fost cu un om în plus trebuia să punem presiune mai mare pe adversar, să reuşim să marcăm şi golul doi. Dar, per total sunt mulţumit că am reuşit un rezultat pozitiv. Îi felicit pe băieţi pentru rezultatul pe care l-am obţinut şi pentru atitudinea pe care am avut-o, ăsta este lucrul cel mai important", a afirmat tehnicianul.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News