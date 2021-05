Gigi Becali, reacţii furioase după meciul cu Academica Clinceni. Antrenorul şi jucătorii oaspeţilor, luaţi la rost. Nici propria echipă nu a scăpat de critici

După ce antrenorul celor de la Clinceni, Ilie Poenaru, a spus că ştia secretele fotbaliştilor de la FCSB, Gigi Becali a amintit de perioada în care finanţator era Vasile Geambazi, nepotul său.

"Ce citești tu, dacă nu-ți dădeam eu cartea? Ăștia sunt ai mei, mănâncă pâinea mea. Poenaru a luat salariu de la mine. Nu voiam să se dea la o parte, dar nu cu dușmănie așa. Mie mi-a luat patru puncte și cu CFR s-au plimbat pe teren. Repet, să jucăm pe bune, dar luați măcar un punct CFR-ului", a declarat Gigi Becali, la ProX.

Raul Rusescu, fost golgheter al FCSB, certat pentru că a înscris

"N-o să te ajute Dumnezeu, mă. Dacă lupți împotriva echipei care te-a creat, nu o să ai noroc în viață. De ce n-ați fost disperați cu CFR? Rusescule, trebuia să zici: 'Domne', nu joc împotriva CFR-ului că e nașul meu acolo, Chipciu'. Nu să bați lovituri libere așa cum le-ai bătut", a adăugat Gigi Becali.

Andrei Vlad, scos din poartă

Nici propria echipă nu a scăpat de critici. Portarul Andrei Vlad a fost anunţat că nu va mai apăra, după ce a făcut mai multe greşeli care i-au costat pe roş-albaştri.

”Vlad nu va mai juca în acest sezon. Nu va ai putea să joace pentru că aceste meciuri nu sunt de el. Mai trebuie să crească un an sau doi. Am luat cu Craiova un gol, care era un punct pentru noi. Încă un gol cu CFR, încă două puncte. Pentru că la acea fază, era de apărat. În plus, era un minus punct la ei. Aveam patru puncte în plus acum”, a spus Becali, nervos.

Omul care decide totul la FCSB a precizat că noul portar al echipei va fi de acum Cătălin Straton.

”Îmi pare rău de Vlad, eu l-am susținut, dar nu pot să-l suțin în prostie. Să-l susțin și să te cureți! N-ai cum. El o să stea, va juca de acum doar în meciurile din sezonul regulat. În play-off va apăra Straton”, a mai spus Becali, la Pro X.