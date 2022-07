Gigi Becali nu îl dă afară pe Toni Petrea: Ce vină are antrenorul?

”Nu (n.r.- dacă s-a gândit să schimbe antrenorul)! Păi ce legătură are antrenorul? Ce să-i facă el, antrenorul, lui Haruţ, de exemplu? Haruţ, când îi vine un adversar, în loc să-l atace, el se duce în centrul careului, îl lasă pe Dawa care e fundaş central. Păi Haruţ în loc să-l atace face paşi înapoi vreo 10 metri. Atunci fă paşi înapoi până în poartă. Ce poate să-i facă?

Nu schimb eu antrenorul acum, ţaca-paca. Nu! O să văd ce se întâmplă. Nu e mare lucru să întoarcem rezultatul. E 1-0, aia e echipă să ne bată? Nu e problemă de ei, că o să-i scoatem pe ăştia, dar mai departe ce facem? Dacă jucăm aşa cu o echipă tare ne dă 4-5, ne facem de râs.

Eu nu mai am nicio motivaţie de a continua, dar trebuie să continui ca să îmi scot banii. Nu arunc cu banii, fac tot posibilul să-mi scot banii”, a declarat Gigi Becali, pentru as.ro.

Gigi Becali şi-a desfiinţat jucătorii după meciul cu Saburtalo, pierdut 1-0

”Asta nu-i o echipă de care să nu trecem, problema e că n-avem noi valoare. Nu mai am încredere. Mi-e teamă la orice meci. Nu mai am încredere deloc în echipă. Nu-i o echipă luptătoare. N-au nici ei valoare, suntem noi prea proști!

Eu cred că noi n-avem valoare. Nu avem valoare. Am rămas în urmă și cu valoarea jucătorilor și cu sistemul ăsta de pregătire, de antrenament. Eu așa cred. Nu-mi fac probleme, ne calificăm, că ăștia-s mai slabi decât noi”, a spus Gigi Becali, la Fotbal Club, de la Digi Sport.

”(n.r. întrebat despre Joonas Tamm) Cine? Cine? Habar n-am, nu știu cine e ăsta, nu l-am luat eu. Nu știu cine e. Meme l-a adus, l-am lăsat pe el. Nu că-s nemulțumit, habar n-am, că prima repriză n-am văzut-o. Nu mă pricep eu ce a jucat el.

Coman, am dat trei milioane pe el, nu mai poate să dribleze pe nimeni, dă mingea la adversar. Mă și minunez. Sunt oameni care au uitat fotbalul.

Haruț făcea numai pași în spate, pași în spate, ce faci, mă? Atacă, mă, adversarul! Octavian Popescu nu mai e ăla, e altul, nu-l mai cunosc. E ceva în neregulă care mă depășește.

Uită-te la Coman! Dă, bă, gol de acolo! El a vrut să dea cu călcâiul. El nu mai știe să dea în minge”, a declarat Gigi Becali.

Cristiano Bergodi, după victoria lui Sepsi: Am meritat deplin

"Azi nu am intrat bine în meci. Adversarii pasau foarte bine, ne-au surprins, iar noi nu eram prea agresivi. Şi atunci ne-au creat probleme, dar după jumătatea primei reprize am jucat noi foarte bine. Iar în repriza a doua am jucat extraordinar, am avut numeroase ocazii şi consider că am meritat pe deplin victoria. Rezultatul e foarte important pentru noi, dar vom vedea ce va fi şi în retur", a spus el.



"A fost un meci cu emoţii, am făcut risipă de energie în seara asta. Eu credeam că vom marca şi după ce am ratat acel penalty (n.r. - executat de Alexandru Tudorie) pentru că am văzut că jucătorii au curaj. Ei erau concentraţi pe ce aveau de făcut, nu se descurajau aşa de uşor. Se poate întâmpla să ratezi penalty, nu e o problemă. Important e că am văzut la băieţi reacţie... Iar portarul lor (n.r. - Matevz Vidovsek), dacă avea şi un joc de picior mai bun era portar de Premier League. E un portar foarte, foarte bun, l-am urmărit, e incredibil cum poate să scoată anumite mingi", a adăugat tehnicianul.



Bergodi consideră că formaţia sa trebuie să facă un joc la fel de bun şi în retur pentru a se califica în faza următoare a competiţiei.



"Pentru retur avem un rezultat bun, dar nu trebuie să ne culcăm pe o ureche pentru că se poate întâmpla orice. Avantajul zic eu că e unul bunicel, dar trebuie să jucăm bine în retur", a precizat Cristiano Bergodi, citat de Agerpres.

