Gigi Becali, noi declarații despre arbitrul Iuliana Demetrescu: Ea trebuie iubită, protejată! Cum să o laşi între 22 de bărbaţi?

”Vrei să îţi spun un lucru, asta este opinia mea. Fata aia e foarte frumoasă, dar ce să cauţi acolo? Protejeaz-o. Mie îmi place să protejez femeia. Eu nu o jignesc. Eu o admir, o iubesc. Arbitrează la femei. E urât. Asta este opinia mea. Nu poţi să vii tu şi să schimbi opinia unui om de 65 de ani că vrei egalitate de gen. Eu n-am jignit-o cu nimic. N-am voie să spun opinia mea? Ea trebuie iubită, protejată, nu să o laşi între 22 de bărbaţi. Asta este opinia mea. Opinia se spune oricând şi la orice. Dacă spuneam că este urâtă, da. Chiar este prea frumoasă ca să fie arbitră la bărbaţi”, a precizat marți Gigi Becali.

Cu privire la zvonurile că FCSB ar putea fi depunctată în urma afirmațiilor sale, Gigi Becali a menționat:

”Nu există depunctare pentru o arbitră. Uitați-vă în regulament... Citeşte acolo articolul. Nici nu există, la discriminare, depunctare. Este ca şi atunci când am participat la referendum şi au zis că am votat. Bă, pentru a participa la referendum nu există pedeapsă. A schimbat şi a spus că am votat pentru funcţii publice. Aşa şi ăştia. Aici, la discriminare, a băgat-o la celălalt articol, defăimarea fotbalului. Nu mai dezinformaţi, că nu există depunctare.”, a mai zis Becali.

Amintim faptul că la toate partidele din runda cu numărul 8 a playoff-ului şi playout-ului din Superligă, arbitrii au ieşit pe teren cu un tricou pe care era scris mesajul „Fără discriminare de gen”.

Vezi și - Gigi Becali e categoric după FCSB - CFR: S-a schimbat un singur lucru. Dacă nu era el, nici nu mai eram în lupta pentru titlu! - Video

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News