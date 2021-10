Gigi Becali, condiţie ca să revină pe stadion la meciurile FCSB

”E o afacere pe care am făcut-o eu şi o continui. Vreau altceva cu viaţa mea acum, am 64 de ani şi vreau altceva cu viaţa mea.

Şi nu mai vreau să mă duc la fotbal. Dacă o să fie Liga Campionilor, spectacol, frumos, mă duc. Dar acum, nu mă duc”, a spus Becali, citat de Digisport.ro.

Cum l-a făcut Iordănescu pe Becali să "nu mai antreneze" FCSB

'În primul rând, cred că avem o comunicare bună și cred că înțelegerea inițială, faptul că fiecare parte a spus ce-și dorește exact, în ce este dispusă să se angreneze și în ce nu, a clarificat lucrurile. Nu vreau să vorbesc despre trecut, despre colegii mei, siguri că de-a lungul timpului au fost antrenori buni și foarte buni la echipă, dar acum vorbim de o altă abordare.', a spus Edi Iordănescu.

'Fiecare tehnician are filosofia lui. Eu am spus de când am venit că nu pot să schimb lucrurile de pe o zi pe alta. E nevoie de timp, de muncă, de foarte multă repetiție. Doar așa poți crea repere, automatisme, o altă mentalitate, mai competitivă, doar așa echipa poate să învețe și cum să gestioneze momente', a declarat Edi Iordănescu la Realitatea Plus.

Becali, decizie fermă după ce l-a adus pe Iordănescu

'Nu mai vorbesc de fotbal. Știi de ce? Mă obișnuiesc așa și dacă mă obișnuiesc așa, mai spun încă ceva. Când se vor face vânzări de jucători, să mă sunați. În rest, nu vreau. Vreau să scap de idolatrie și slavă deșartă. Eu eram omul care vorbea în fiecare zi la televizor. Eu făceam, eu dregeam, eu mă pricepeam la fotbal, am greșit. Gata, nu mai vreau, vreau să șterg greșeală.', a spus Becali.

'Am stat și m-am gândit ce fac. Până la urmă, Dumnezeu ce a făcut? Vei mânca atâtea bătăi până când vei pune un antrenor acolo și să-ți vezi de treaba ta, să nu mai vorbești la televizor. Și m-a bătut Rapidul! Dacă m-a bătut Rapidul din Divizia B?

Înseamnă că e în neregulă ceva, Dumnezeu mi-a dat bătaie. Aia n-a fost bătaie, a fost autogol. Atunci am zis că e ceva în neregulă, Dumnezeu mă pedepsește', a declarat Gigi Becali.

VEZI Cosmin Contra, despre Hagi, Becali şi Florinel Coman. Unde se fac marile greşeli în fotbalul din Liga 1