Gigi Becali, după ce a aflat de Bănel Nicoliță: Chiar nu prea mă interesează. Nu era pe la el prin Brăila sau Făurei?

Gigi Becali a reacționat după ce a aflat că Bănel Nicoliță a plecat în America din cauza unei datorii de 100.000 de euro. Latifundiarul din Pipera spune că nici nu știa că Bănel nu mai e în țară, dar a spus că ”nu prea îl interesează”.

”Habar nu am de situația lui Bănel Nicoliță și nu știu ce face. Nu am mai mai vorbit de foarte mult timp cu el și sincer nici nu știam că a plecat din România în SUA. Nu era pe la el prin Brăila sau Făurei? Chiar nu prea mă interesează de situația lui că am alte lucruri eu pe cap. Dacă o să fie cazul, o să mă interesez, dar eu nu mai am nicio treabă cu el de foarte mult timp. Fiecare cu treaba și cu problemele lui. Nu am ce să mai comentez pe treaba asta”, a spus Gigi Becali, potrivit ProSport.

Finanțare într-o echipă de Liga 3

Nicoliță a băgat peste 300.000 de euro la Făurei, echipă la care era finanțator, manager și antrenor. Formația evoluează în Liga 3, însă s-a dovedit a fi o adevărată „gaură neagră”.

”Când bagi banii tăi şi îi pierzi pe parcurs şi realizezi că ai băgat 300 de mii de euro… Sunt bani mulţi. Scandaluri cu familia, scandal peste tot. Analizezi că nu e ok, dar m-am băgat, fotbalul mi-a oferit ce am eu până acum şi atunci trebuie să îi ofer şi eu lui. Ce am făcut eu acolo nu a putut să facă nimeni. De aceea sunt fericit, că am realizat ceva. Dacă pierdeam şi banii şi nu realizam nimic, atunci plângeam”, spunea Bănel Nicoliţă, scrie romaniatv.net.

Bănel Nicoliță a fugit în America din cauza unei datorii de 100.000 de euro

Bănel Nicoliță a fugit în America din cauza unei datorii de 100.000 de euro. Acesta a pierdut tot, apartamente, bunuri, banii economisiţi din cariera de fotbalist. Ba, chiar mai mult, a intrat în datorii.

A împrumutat sume importante de la cămătari pe care nu a mai putut să le achite. Fostul fotbalist a rămas dator cu 100.000 de euro către persoane din lumea interlopă şi, în disperare de cauză, de frica lor, a fugit în Statele Unite ale Americii în speranţa că va reuşi să facă rapid rost de bani, măcar pentru a plăti creanţele pe care le are la oamenii „periculoşi” de la care s-a împrumutat în România.

