Gestul făcut de Putin la fotografia de grup de la summitul de la Tianjin / video

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Președintele rus Vladimir Putin a sosit duminică în orașul portuar Tianjin, nordul Chinei, pentru un summit regional pe tema securității, despre care China speră că poate contracara influența occidentală în afacerile globale.

În timpul vizitei de patru zile în Republica Populară Chineză, Putin a fost întâmpinat pe covorul roșu, fiind primit pe pistă de înalți oficiali ai orașului, conform unei transmisiuni în direct a evenimentului de către agenția rusă TASS, scrie Reuters.

Legăturile dintre China și Rusia sunt „la cele mai bune niveluri din istorie”, devenind „cele mai stabile, mature și semnificative strategic dintre țările majore”, a declarat postul de televiziune de stat chinez CCTV în raportul său despre sosire.

Președintele Xi Jinping va găzdui aproximativ 20 de lideri mondiali la Tianjin, inclusiv pe primul-ministrul indian Narendra Modi, la summitul de două zile al Organizației de Cooperare de la Shanghai, cea mai mare reuniune de la înființarea grupului în 2001, între șase națiuni eurasiatice.

Într-o filmare care s-a viralizat în mediul online, președintele rus Vladimir Putin îi întinde mâna președintelui din Tadjikistan, Emamoli Rahmon, chiar în timp ce are loc fotografia de grup. Ulterior, după ce liderii părăsesc locul fotografiei, prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif poate fi observat cum se zbate să fie văzut de Putin iar în final reușește să-i strângă mâna acestuia.

De asemenea, liderul de la Kremlin s-a întreținut cu omologul său din Republica Populară Chineză. Xi Jinping a chemat imediat un interpret care să faciliteze conversația cu președintele Rusiei. Potrivit imaginilor apărute în mediul online, judecând după zâmbete, discuția a fost foarte prietenoasă.

Xi Jinping immediately called his personal interpreter after taking a photo with Putin.
They held a lengthy conversation while everyone else lined up for the family photo.

Judging by the smiles, the discussion was very friendly.

Although the time was meant only for the photo session, Xi and Putin had their own private moment.

