Germania nu se va alătura ”Coaliției de Luptă” pentru Ucraina. Olaf Scholz: Problema nu este atât de relevantă pe cât este prezentată

Prim-ministrul Marii Britanii, Rishi Sunak, și liderul olandez, Mark Rutte, au convenit să construiască o ”Coaliție Internațională de Luptă” care să ajute la procurarea de avioane de luptă F-16 pentru Ucraina, a anunțat Guvernul britanic, potrivit The Guardian.

The United Kingdom remains one of the Netherlands’ key partners. In Reykjavík I spoke to Prime Minister @RishiSunak about the issues we’re working on together and, of course, about our ongoing joint support for Ukraine in the face of the terrible Russian aggression. pic.twitter.com/M8ItmkElWh — Mark Rutte (@MinPres) May 16, 2023

Refuzul Germaniei

Potrivit The New Voice of Ukraine, întrebat despre potențiala implicare a Germaniei în coaliție, cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a minimizat relevanța acesteia subliniind concentrarea Germaniei pe tancuri, muniție, stabilirea unui sistem operațional de reparații și apărare aeriană.

”Problema nu este atât de relevantă pe cât este prezentată”, a spus Olaf Scholz.

Pe 16 mai, președintele ucrainean, Volodymir Zelenski, a anunțat că Țările de Jos, Franța și Regatul Unit și-au exprimat sprijinul pentru aderarea la Coaliția de Luptă.

Great Britain - meeting with @RishiSunak. Spoke about defense and very important British leadership in military coalitions.



I am grateful to the ???????? for the decision to train our pilots. We are creating a coalition to train pilots on modern Western aircraft.



We continue our work… pic.twitter.com/BFznW8dNhf — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2023

Anterior, Yuriy Sak, consilier al ministrului ucrainean al Apărării, a menționat că Kievul își propune să primească 50 de avioane de luptă F-16 de la aliații săi pentru a forma trei până la patru escadroane pentru a proteja cerul ucrainean împotriva atacurilor rusești.

Trimiterea F 16 ar presupune asumarea unor riscuri

Potrivit Al Jazeera, majoritatea membrilor NATO din Europa au păstrat deschisă posibilitatea de a trimite F-16 în Ucraina, chiar dacă președintele Joe Biden a declarat în ianuarie, că Statele Unite nu vor face acest lucru.

Experții în apărarea aeriană spun că avioanele de luptă F-16 construite de SUA ar oferi Ucrainei un avantaj față de forțele aeriene ruse, dar numai dacă sunt combinate cu rachete puternice și informații de țintire, pe care și Occidentul ar trebui să le ofere.

Dar acest lucru ar aduce și un risc: ar implica activ țările occidentale în războiul Ucrainei, care ar putea escalada.

