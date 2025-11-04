George W. Bush: Moartea lui Dick Cheney este o pierdere pentru națiune

Fostul vicepreședinte american Dick Cheney a murit luni seara, la vârsta de 84 de ani, din cauza complicațiilor unei pneumonii și a unei boli cardiace și vasculare.
Fostul președinte George W. Bush a condus omagiile, descriindu-l pe Cheney drept „un patriot care a adus integritate, inteligență și seriozitate în fiecare funcție pe care a deținut-o”, conform BBC.
„Istoria îl va aminti ca unul dintre cei mai buni funcționari publici ai generației sale”, a spus Bush. Condoleezza Rice, secretar de stat în administrația Bush, l-a descris drept „o prezență inspiratoare și un mentor”, în timp ce fostul președinte Bill Clinton a subliniat devotamentul său față de țară, chiar dacă adesea nu erau de acord politic.
Președintele republican al Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a declarat că „trebuie să onorezi sacrificiile și serviciile pe care le-au adus țării lor”. Drapelele de la Casa Albă au fost coborâte la jumătate marți dimineață.
Cheney a fost unul dintre cei mai influenți vicepreședinți din istoria SUA, jucând un rol major în politica externă și securitatea națională după atacurile din 11 septembrie 2001. El a fost unul dintre arhitecții războiului împotriva terorismului și al invaziei Irakului în 2003, susținând existența armelor de distrugere în masă și legăturile dintre Irak și Al-Qaeda, informații care ulterior s-au dovedit neconfirmate.
Moștenirea lui Cheney rămâne controversată. Scriitorul irakian Sinan Antoon a declarat că rolul său a lăsat „haos și terorism”, iar veterani ai armatei americane au subliniat costurile umane uriașe ale politicilor sale.
Totodată, în ultimii ani, Cheney s-a distanțat de Partidul Republican condus de Donald Trump, criticând atitudinea sa față de NATO și refuzul de a accepta rezultatele alegerilor din 2020.
Dick Cheney s-a născut în 1941 în Lincoln, Nebraska, și a urmat studii la Universitatea Yale și Universitatea din Wyoming. A deținut numeroase funcții în Washington, printre care șef de cabinet al președintelui Gerald Ford și secretar al apărării în timpul Războiului din Golf.
Cheney a avut probleme cardiace de-a lungul vieții, suferind mai multe atacuri de cord și un transplant de inimă în 2012. Îi supraviețuiesc soția Lynne, fiicele Liz și Mary Cheney și șapte nepoți.
