€ 5.0865
|
$ 4.4207
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 22:36 04 Noi 2025 | Data publicării: 22:36 04 Noi 2025

George W. Bush: Moartea lui Dick Cheney este o pierdere pentru națiune
Autor: Alexandra Curtache

lK288ncR
 

Fostul vicepreședinte american Dick Cheney a murit luni seara, la vârsta de 84 de ani, din cauza complicațiilor unei pneumonii și a unei boli cardiace și vasculare.

Fostul președinte George W. Bush a condus omagiile, descriindu-l pe Cheney drept „un patriot care a adus integritate, inteligență și seriozitate în fiecare funcție pe care a deținut-o”, conform BBC.

Bush și alți lideri politici îl omagiază pe Cheney

„Istoria îl va aminti ca unul dintre cei mai buni funcționari publici ai generației sale”, a spus Bush. Condoleezza Rice, secretar de stat în administrația Bush, l-a descris drept „o prezență inspiratoare și un mentor”, în timp ce fostul președinte Bill Clinton a subliniat devotamentul său față de țară, chiar dacă adesea nu erau de acord politic.

Președintele republican al Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a declarat că „trebuie să onorezi sacrificiile și serviciile pe care le-au adus țării lor”. Drapelele de la Casa Albă au fost coborâte la jumătate marți dimineață.

O carieră controversată în politica americană

Cheney a fost unul dintre cei mai influenți vicepreședinți din istoria SUA, jucând un rol major în politica externă și securitatea națională după atacurile din 11 septembrie 2001. El a fost unul dintre arhitecții războiului împotriva terorismului și al invaziei Irakului în 2003, susținând existența armelor de distrugere în masă și legăturile dintre Irak și Al-Qaeda, informații care ulterior s-au dovedit neconfirmate.

Moștenirea lui Cheney rămâne controversată. Scriitorul irakian Sinan Antoon a declarat că rolul său a lăsat „haos și terorism”, iar veterani ai armatei americane au subliniat costurile umane uriașe ale politicilor sale.

Totodată, în ultimii ani, Cheney s-a distanțat de Partidul Republican condus de Donald Trump, criticând atitudinea sa față de NATO și refuzul de a accepta rezultatele alegerilor din 2020.

Viața personală și problemele de sănătate

Dick Cheney s-a născut în 1941 în Lincoln, Nebraska, și a urmat studii la Universitatea Yale și Universitatea din Wyoming. A deținut numeroase funcții în Washington, printre care șef de cabinet al președintelui Gerald Ford și secretar al apărării în timpul Războiului din Golf.

Cheney a avut probleme cardiace de-a lungul vieții, suferind mai multe atacuri de cord și un transplant de inimă în 2012. Îi supraviețuiesc soția Lynne, fiicele Liz și Mary Cheney și șapte nepoți.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 51 minute
De ce nu ar trebui să arunci cojile de portocală: Trucuri simple care îți vor fi de ajutor
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Nu vei mai cumpăra niciodată chifle din supermarket! Rețeta rapidă de pâinici
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Ultima zi de acces în Sfântul Altar al Catedralei Naționale. Credincioșii continuă să meargă în număr mare / hartă
Publicat acum 1 ora si 43 minute
Ce s-ar întâmpla dacă o furtună solară extremă ar lovi Pământul astăzi: Europa tocmai a verificat acest lucru
Publicat acum 2 ore si 7 minute
George W. Bush: Moartea lui Dick Cheney este o pierdere pentru națiune
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 12 minute
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat pe 02 Noi 2025
Premierul Republicii Moldova: Situația în România e cu mult mai rea decât la noi și asta mă bucură / video
Publicat pe 02 Noi 2025
Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți de polițiști. Update: Primele imagini / video
Publicat pe 03 Noi 2025
Cât durează acum timpul de așteptare la Catedrala Națională. Oamenii continuă să vină în număr mare / hartă
Publicat pe 03 Noi 2025
Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close