DCNews Stiri Generozitate MAXIMĂ marca Piedone Jr. Apartamentele au explodat, dar impozitul nu se mai plătește!
Data publicării: 23:50 14 Ian 2026

Generozitate MAXIMĂ marca Piedone Jr. Apartamentele au explodat, dar impozitul nu se mai plătește!
Autor: Anca Murgoci

piedone jr Piedone jr.

După ce explozia le-a distrus locuințele, proprietarii din Sectorul 5 au fost scutiți de o grijă: Plata impozitelor pe apartamentele în care nu mai pot locui.

 

Probabil vă puneți întrebarea firească... Dar pentru ce să plătească oamenii dacă nu mai au apartamente?! O întrebare bună și un răspuns prezentat de  Vlad Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, drept o mare victorie pe ideea... „AM ÎNVINS!”

Măsura este prezentată de Piedone jr. drept un gest de solidaritate

Adevărul e că era și culmea ca oamenii să plătească impozite pe apartamentele care au explodat. Dar trăim în România... Iar în Sectorul 5 normalitatea a fost ridicată la rang de bunătate supremă.

„AM DECIS SCUTIREA DE LA PLATA TAXELOR ȘI IMPOZITELOR LOCALE PENTRU PROPRIETARII APARTAMENTELOR DIN BLOCUL ÎN CARE S-A PRODUS EXPLOZIA DIN 2025.

 
Încă din ziua exploziei, am promis că cei afectați nu vor mai plăti taxe și impozite locale până la remedierea situației. Astăzi, respectăm această promisiune prin măsuri concrete.


Este un gest de solidaritate și sprijin real pentru oamenii care, peste noapte, și-au pierdut locuințele. Prioritatea noastră este siguranța cetățenilor și sprijinirea lor reală în momente dificile. Sectorul 5 este o comunitate, iar când unii dintre noi suferă, datoria noastră este să fim alături de ei cu măsuri concrete. Sectorul 5 înseamnă solidaritate, responsabilitate și implicare! Cu stimă”, a transmis Vlad Popescu Piedone,
primarul Sectorului 5.

VEZI ȘI: BOR respinge acuzațiile privind neplata impozitelor. Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, clarificări 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

