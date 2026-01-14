€ 5.0897
DCNews Stiri „Bătălia” pe locurile de parcare disponibile în Sectorul 5, în 2026, începe joi dimineaţă
Data actualizării: 21:47 14 Ian 2026 | Data publicării: 21:45 14 Ian 2026

„Bătălia” pe locurile de parcare disponibile în Sectorul 5, în 2026, începe joi dimineaţă
Autor: Alexandra Curtache

locuri de parcare Foto: Unsplash

Locuitorii Sectorului 5 pot depune, începând de joi dimineaţă, cererile pentru locurile de parcare aferente anului 2026, prin platforma online parcari.sector5.ro. Procesul de înscriere durează doar câteva minute.

 

Platforma parcari.sector5.ro va fi disponibilă, de joi dimineaţa, pentru depunerea solicitărilor pentru locurile de parcare aferente anului 2026, actualizarea datelor personale sau a informaţiilor despre autoturism şi vizualizarea şi gestionarea cererilor deja depuse, a anunţat primarul Vlad Popescu Piedone.

Documentele necesare pentru depunerea cererii și cum se face solicitarea online

El a scris, miercuri, pe Facebook, că documentele necesare sunt: act de identitate cu domiciliul în sectorul 5 (CI), talonul auto (ITP valabil), asigurare de răspundere obligatorie (RCA valabil) şi adeverinţă de la locul de muncă (pentru persoanele care folosesc o maşină de serviciu) sau contract de comodat (în cazul în care maşina nu este proprietatea solicitantului).

Solicitarea se depune prin accesarea platformei parcari.sector5.ro, joi, de la ora 8:00, completarea datelor solicitantului şi ale autoturismului şi trimiterea cererii.

Potrivit primarului Sectorului 5, timpul mediu de depunere este de trei minute, iar contractul de atribuire va fi primit pe mail.

Citește și: Incident într-o parcare supraetajată din Sectorul 6: O mașină a căzut după ce platforma s-a rupt / foto în articol 

Cum se distribuie locurile

Atribuirea se face în ordinea cronologică a înscrierii şi în limita locurilor disponibile.

Potrivit primarului, din totalul de 32.000 de locuri de parcare, în prezent sunt libere 3.850. El a precizat că sunt disponibile peste 100 de locuri de parcare rezervate pentru persoanele cu dizabilităţi. Există şi disponibilitate pentru un al doilea loc de parcare prin înscriere pe lista de aşteptare, în lipsa solicitărilor pentru primul loc din zona reglementată.

Vlad Popescu Piedone a declarat că în 2025 autoritatea locală a creat 7.000 de locuri de parcare noi şi a investit 8 milioane de lei în sistematizarea rutieră.

Anul acesta, primăria va crea 10.000 locuri de parcare, va continua investiţiile în sistematizarea rutieră şi dezvoltarea infrastructurii circulaţiei, având în vedere cele mai înalte standarde de siguranţă, zonele prioritare vizate de aceste investiţii fiind Panduri, bulevardele şi arterele principale şi şoseaua Viilor în integralitate.

locuri de parcare
sector 5
