Incident într-o parcare supraetajată din Sectorul 6: O mașină a căzut după ce platforma s-a rupt / foto în articol

„În momentul în care am ajuns acolo, s-au auzit niște zgomote puternice în parcarea Smart, niște bubuituri, și oamenii aceia de la mentenanță au spus că este vorba despre o mașină care a fost parcată neregulamentar. Acolo, mașinile se parchează cu fața și, de fapt, aceasta era parcată invers, era cu spatele. A dezechilibrat toată platforma, toată structura și, în momentul în care una dintre mașini a plecat să fie parcată, să se elibereze un loc jos, s-a produs o vibrație și atunci mașina aceea parcată neregulamentar a căzut în bot. S-a rupt, practic, structura, platforma unde era parcată. Și asta a provocat acest incident.

Una dintre mașini este înclinată și sunt câteva care prezintă, tot așa, o înclinație în față din cauza dezechilibrului provocat de jos. Garajul este în continuare închis și, efectiv, nu răspunde nimeni la telefon să dea detalii. Parcarea este Smart Parking Apele Vii", a povestit cititoarea pentru DC News.

Iată imaginile: