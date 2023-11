Gaza, ieșită de sub controlul Hamas. Gallant (Israel): ”Ei nu mai cred în guvernul Hamas”

Gruparea Hamas, care a atacat Israelul în 7 octombrie, în cel mai sângeros atac din ultimii 50 de ani, ”a pierdut controlul asupra Gaza” şi combatanţii săi ”fug spre sud”, a afirmat luni ministrul israelian al apărării Yoav Gallant, informează AFP, scrie Agerpres.



Civili ”jefuiesc baze ale Hamas. Ei nu mai cred în guvernul Hamas” la putere în acest teritoriu palestinian bombardat neîncetat de Israel şi cufundat într-o situaţie umanitară catastrofală, a susţinut ministrul israelian al apărării într-o înregistrare video difuzată de mai multe canale de televiziune.

”Soldații israelieni au preluat controlul asupra clădirii Consiliului Legislativ al Hamas din Fâșia Gaza”, a transmis Israel War Room pe platforma X (fosta rețea Twitter).

Israeli soldiers have taken control of the Hamas Legislative Council building in the Gaza Strip. ???????? pic.twitter.com/fdDaeSVRyG