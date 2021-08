GALERIE FOTO Kabul – Afganistan. Imaginile momentului după ce capitala ţării a căzut în mâinile talibanilor

Cel mai greu, în momentul de față este pentru civilii care au colaborat cu SUA și cu forțele Coaliției. Aceștia au fost acuzați de pact cu inamicul și sunt principalele ținte ale talibanilor deși acest lucru este negat vehement, nu intenţionează să se răzbune pe nimeni, iar militarii şi funcţionarii care au lucrat pentru guvern vor fi iertaţi.

Imaginile disperării au fost surprinse pe aeroportul din Kabul unde civilii se înghesuiau să urce într-un avion militar de transport al US Army.

