Data publicării:

Fundația Eco-Civica: „In memoriam Simona Crețu”. Era cunoscută pentru că a scris pe o hârtie că vrea arestarea lui Oprescu. Dar ar fi trebuit să fie cunoscută pentru lupta ei dusă în tăcere

Autor: Ioana Dinu | Categorie: Stiri

Președintele fundației Eco-Civica, Dan Trifu, a scris un text emoționant „In memoriam Simona Crețu”.

Simona Crețu a intrat în politică înainte de alegerile locale din 2012. PDL Bucureşti, filială condusă la acea vreme de Elena Udrea, a organizat un concurs de proiecte, iar premiul cel mare era locul întâi pe lista de candidaţi ai PDL la Consiliul General al Municipiului Bucureşti. Câștigătoare a fost desemnată Simona Creţu, cu un proiect legat de Parcul Văcăreşti.

În presă a ajuns cunoscută mai degrabă pentru niște declarații controversate pe care le-a făcut. Potrivit consilierei, responsabilă pentru arestarea edilului general de la acea vreme este legea atracţiei universale. Mai concret, Simona Creţu şi-a dorit atât de mult ca Sorin Oprescu să intre în atenţia procurorilor anticorupţie, încât a scris acest lucru pe hârtie, iar universul i-a îndeplinit dorinţa. Dar dincolo de controverse, a iubit mediul și a luptat pentru salvarea naturii.

Președintele fundației Eco-Civica, Dan Trifu, a scris un text emoționant despre Simona Crețu. El a scris un text „in memoriam”.

„ÎN MEMORIAM SIMONA CREȚU!

Era președinta ONG-ului Terra Ecologica. O ființă extraordinar de ambițioasă, vrednică, minunată, frumoasă. Era mamă a doi copii frumoși. Colaboram foarte mult cu ea. Mă suna mai mereu să se consulte cu mine, să facem diverse acțiuni. Avea o situație materială destul de grea.

Într-o zi mă sună și-mi spune că vrea să împădurească groapa ilegală de gunoi de la Ciorogârla.

-Mă ajuți?

-Te ajut Simo, cum să nu te ajut.

Am muncit zeci de oameni zile peste zile și am plantat salcâmi în toată acea mizerie enormă. Din păcate, primăria nu ne-a dat nicio cazma, nicio sticlă cu apă. Am cărat apă cu gălețile din râul Ciorogârla pentru a uda puieții. Nu-mi venea să cred că Simo nu obosea niciodată!!!

Apoi m-a rugat să plantăm într-un amplasament Apa Nova, tot în perimetrul de pe-acolo. Am fost și-am ajutat-o. Planta numai ea cu soțul și copii, nemaiavând voluntari. La un moment dat, partidul PDL a lansat un concurs de proiecte iar cine câștiga concursul era numărul 1 pe lista de consilieri generali la București. Am sunat-o pe Simona dacă ar fi de-acord să lucrăm la un proiect și să-l depună ea? A acceptat și amândoi am lucrat la un proiect pentru Delta Văcărești. Așa a apărut primul proiect cu intenția de a proteja Delta Văcărești.

Proiectul a câștigat concursul și Simo a intrat în Consiliul General. Cum a ajuns consilier general, nu m-a mai slăbit cu telefoane și proiecte. Într-o zi mi-a spus:

-Dan, hai să facem un proiect pe Lacul Morii.

-hai i-am spus!

Ea a-nceput o muncă infernală de identificare a proprietarilor, cu cadastru, cu tot ce trebuie. Îi innebunise pe cei din primăria capitalei cu datele solicitate. Era mereu la pas prin Lacul Morii. Eu am vorbit cu un domn arhitect, Barbu, care ne-a făcut un proiect urbanistic, o viziune cum ar trebui utilizată acea zonă imensă de la Lacul Mori, o muncă titanică. După asemenea eforturi din partea ei, cu ajutor de la mine, autoritățile au rămas indiferente.

Rețineți că tot ei, și mie, ni se datorează primul proiect vizionar pe Lacul Morii, cu debarcadere, bărcuțe, terenuri de sport, alte tipuri de agrement, fermă de animale și multe altele. Apoi, Simo mă sună că vrea să reabiliteze și să aducă în circuitul turistic și de agrement anumite forturi din centura fortificată a Capitalei. M-a luat de mână și m-a dus prima dată la Fortul 1 Chitila. Erau tone și tone de deșeuri la intrarea în fort. Am luat la pas toată zona. Mai mulți agenți economici își desfășurau activitatea în spațiile respective, inclusiv cunoscuta Zarea, care își ținea spumantele în fort, adevărate crame enorme.

I-a identificat pe toți, chiar și ce contracte aveau. Simo m-a rugat să mă ocup de curățenie iar ea a luat la mână toate actele demonstrând cine sunt proprietarii și că ar trebui ca fortul să fie administrat de Municipiul București. O muncă titanică. Eu am mers la d-l primar Chiliman, în realitate fortul fiind pe raza sectorului 1, și l-am rugat să m-ajute să facem curățenie. Mi-a acordat tot sprijinul. Nici nu mai știu câte basculante de gunoaie am scos.

Am eliberat intrarea principală spre fort, plus curățenie în cele vreo 80 ha de pădure care însoțeau fortul. Atunci am vizitat interiorul, ceva mirific. Simo cu mine am comunicat și presei și lucram la o viziune de punere-n valoare. Iarăși autoritățile nu em erau impresionate. Toate aceste roade ale muncii, aceste arhive există. Apoi starea psihică a Simonei a-nceput să se degradeze văzând cu ochii. (...)

Opoziția din consiliu, presa, chiar și oameni, au râs de starea ei și au profitat de starea ei pentru a lovi în opoziție. Nimeni nu a dat o mână de ajutor, toți au râs de ea, au lovit în ea. Un om minunat care se dăruise total binelui cetățenilor. CÂND OAMENII NU MAI SUNT OAMENI!

Am scris aceste rânduri la ceva timp de la dispariția ei pentru că mă lovesc tot timpul de proiectele făcute împreună. Mă uit cum groapa de gunoi e pădure înconjurată de vile, mă uit la Delta Văcărești, la forturi, la Lacul Morii. Acum, alții se laudă cu ele. Mulțumesc pentru tot Simo și să înverzești și împărăția Domnului!”, a scris Dan Trifu pe Facebook.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Momente dramatice în București: Un elev de școală auto a intrat în stop cardio-respirator în timpul examenului
11 aug 2025, 10:27
Schimbare importantă la ATM-urile din Grecia
11 aug 2025, 09:38
Concediu 2025: Tendințe, prețuri și destinații în top - Interviu cu Traian Bădulescu
11 aug 2025, 08:52
Cutremur puternic în Turcia. Bilanțul victimelor. Seismul a fost resimțit în Istanbul și Izmir, 16 clădiri s-au prăbușit
11 aug 2025, 10:07
BAC 2025 sesiunea toamnă. Subiecte proba scrisă la Română
11 aug 2025, 08:54
BANCUL ZILEI: Declarație de dragoste
11 aug 2025, 05:12
ParintiSiPitici.ro
Sprijin de 1.000 de lei pentru fiecare elev din clasele I-IX din Republica Moldova. Banii intră automat în contul părinților pe 4 septembrie 2025, înainte de începutul anului școlar 2025-2026
09 aug 2025, 22:49
Care este cel mai frumos și instagramabil sat din România conform ChatGPT
10 aug 2025, 22:37
Statele nordice și baltice se ridică și cer presiuni asupra Rusiei: Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina
10 aug 2025, 22:09
JD Vance: Americanii au terminat cu finanţarea afacerii de război Ucraina. Dacă europenii doresc să cumpere arme americane, suntem de acord
10 aug 2025, 21:40
Cutremur cu magnitudinea de 6,1 în vestul Turciei. Seismul, resimțit până la Istanbul și Izmir
10 aug 2025, 20:53
Vicepreședintele JD Vance, anunț despre acordul de pace pentru Rusia și Ucraina
10 aug 2025, 19:47
J.D. Vance dă din casă în legătură cu poziția SUA față de războiul din Ucraina: Nimeni nu va fi super fericit
10 aug 2025, 19:29
Fundația Eco-Civica: „In memoriam Simona Crețu”. Era cunoscută pentru că a scris pe o hârtie că vrea arestarea lui Oprescu. Dar ar fi trebuit să fie cunoscută pentru lupta ei dusă în tăcere
10 aug 2025, 19:15
O maşină de pompieri care intervenea la un incendiu a luat foc în Teleorman
10 aug 2025, 18:42
Cât costă să bei și să mănânci pe Platoul Bucegi - Galerie Foto
10 aug 2025, 18:28
Comisia Europeană protestează faţă de marginalizarea UE în negocierile ruso-americane privind Ucraina
10 aug 2025, 17:27
Tronsonul 2 al Autostrăzii Moldova, Buzău - Mizil, este gata. Cu toate acestea, e muzeu. Scandal pe semnături: Nimeni nu-și asumă!
10 aug 2025, 17:06
Primele imagini cu momentul prăbușirii avionului de la Arad, în care se afla pilotul Vlad Zgârdău / video + foto
10 aug 2025, 16:45
„Scena de film” cu Oana Țoiu la Salzburg a stârnit un val de comentarii. Internauții au crezut că pozele sunt făcute cu inteligența artificială
10 aug 2025, 16:32
Primarul Kievului îl sfidează pe Zelenski: Toată lumea din Ucraina e obosită de acest război. Am plătit un preț uriaș
10 aug 2025, 16:17
Consultații gratuite pe litoral. Dacă vii la mare, hai să vezi și dacă ești sănătos!
10 aug 2025, 16:09
Secretele pentru o seară lungă și o dimineață fără mahmureală
10 aug 2025, 16:05
Începe sesiunea de toamnă a bacalaureatului. Când vor fi afișate rezultatele finale
10 aug 2025, 15:33
Gaza fierbe, dar nici Cisiordania nu e departe. Anunț al Israelului privind prezența IDF în „focarele de teroare” din Cisiordania
10 aug 2025, 15:20
Egiptul își recuperează comorile: 13 artefacte antice, aduse acasă din Marea Britanie și Germania
10 aug 2025, 14:49
E Bucureștiul locul „perfect” unde să îți crești copilul? Un expert explică unde stăm bine și unde rămânem în urmă
10 aug 2025, 15:17
Ai grijă unde mergi: Top 5 cele mai periculoase orașe din lume. Interesant e că o singură țară are 4 orașe din 5, în top
10 aug 2025, 13:55
Fructul care te răcorește și hidratează după o zi caniculară
10 aug 2025, 15:06
Cu frontul blocat de un an, războiul a ajuns la faza „pe sate”. Ucraina a recucerit un sat de la frontiera în regiunea Sumî
10 aug 2025, 12:48
Cele trei afecțiuni pe care rozmarinul le combate în mod eficient
10 aug 2025, 12:42
Cod roșu de caniculă extremă, valabil luni și marți. Care sunt zonele afectate
10 aug 2025, 13:16
Pilotul Vlad Zgârdău a fost un profesionist al aviației, aflat la apogeu pe avioane de linie. Două ipoteze care au dus la tragedia de Arad, unde pilotul român s-a prăbușit
10 aug 2025, 11:15
Bogdan Drăcea, despre practicile dubioase din lumea asociațiilor românești: Am crezut că suntem cu toții o mare familie / video
10 aug 2025, 12:38
Bogdan Drăcea, semnal de alarmă asupra situației animalelor din România: Trăim într-o bulă. E ceva foarte rău / video
10 aug 2025, 18:28
China vrea ca SUA să relaxeze controalele la exportul de cipuri AI
10 aug 2025, 09:17
Cum a ajuns Ceaușescu să fie regretat de copiii de bani gata care beau șampanie cu roaba în cluburi. Cioroianu: Mergem în direcția sinuciderii
10 aug 2025, 09:06
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al treilea la Cincinnati (WTA)
10 aug 2025, 08:34
Europa cere SUA ca orice discuție despre Ucraina să aibă loc cu ucrainenii la masă și vrea presiuni mai mari pe Rusia
10 aug 2025, 08:20
BANCUL ZILEI: Românii dau raportul lui Dumnezeu
10 aug 2025, 08:05
Astronauţii misiunii Crew-10 de pe ISS au revenit pe Pământ
10 aug 2025, 04:42
Prima reacție a soției lui Vlad Zgârdău, pilotul mort în accidentul aviatic din Arad: Zborul era pasiunea vieții lui
09 aug 2025, 19:54
Trump l-a invitat pe Nawrocki la Casa Albă, pe 3 septembrie. Noul președinte al Poloniei, printre favoriții liderului american
09 aug 2025, 19:06
Români mutați pe „pământul făgăduinței”. Ce a urmat? „Nu știau ce se va petrece acolo”. Acum zona aparține Ucrainei / video
09 aug 2025, 19:21
Macron iese la rampă, după anunțul întâlnirii Trump - Putin. Ce vrea președintele Franței
09 aug 2025, 18:55
În ciuda deciziei CCR, Ilie Bolojan a solicitat tuturor miniștrilor declarațiile de avere și de interese
09 aug 2025, 18:51
Zelenski cere ajutor european după confirmarea summitului Trump-Putin
09 aug 2025, 18:24
Un bărbat a căzut 100 de metri într-o prăpastie din zona vârfului Moldoveanu
09 aug 2025, 18:12
Cum să faci gelatină bogată în colagen și magneziu
10 aug 2025, 10:08
Bombă de 500 kg din Al Doilea Război Mondial, neutralizată la Belgrad
09 aug 2025, 17:42
Povestea lui David, copilul care a supraviețuit 2 zile, singur, în pădurea cu urși. Primar: M-a cutremurat când mi-a zis asta. Nu știu cum a rezistat!
09 aug 2025, 17:19
A fost desemnat cel mai urât câine din lume / foto în articol
09 aug 2025, 16:21
Cele mai noi știri
acum 26 de minute
Momente dramatice în București: Un elev de școală auto a intrat în stop cardio-respirator în timpul examenului
acum 45 de minute
Cutremur puternic în Turcia. Bilanțul victimelor. Seismul a fost resimțit în Istanbul și Izmir, 16 clădiri s-au prăbușit
acum 1 ora 1 minute
Dan Negru îi ia la rost pe Busu și Romica Jurcă: „Luați exemplu de la japonezi”!
acum 1 ora 14 minute
Schimbare importantă la ATM-urile din Grecia
acum 1 ora 58 minute
BAC 2025 sesiunea toamnă. Subiecte proba scrisă la Română
acum 2 ore 0 minute
Concediu 2025: Tendințe, prețuri și destinații în top - Interviu cu Traian Bădulescu
acum 2 ore 5 minute
Economistul Adrian Negrescu: Știți cât este „averea” medie pe care au acumulat-o românii în Pilonul 2? Atât va fi pensia ta!
acum 2 ore 26 minute
Zi decisivă în PSD și-n coaliția de guvernare. Ședința care poate schimba fața Puterii
Cele mai citite știri
pe 10 August 2025
Partid suveranist nou pe scena politică?! Bogdan Chirieac: Dacă Georgescu îl susținea pe acest om, altfel arăta România astăzi
pe 10 August 2025
„Scena de film” cu Oana Țoiu la Salzburg a stârnit un val de comentarii. Internauții au crezut că pozele sunt făcute cu inteligența artificială
pe 10 August 2025
Pilotul Vlad Zgârdău a fost un profesionist al aviației, aflat la apogeu pe avioane de linie. Două ipoteze care au dus la tragedia de Arad, unde pilotul român s-a prăbușit
pe 10 August 2025
Cât costă să bei și să mănânci pe Platoul Bucegi - Galerie Foto
pe 10 August 2025
Cum a ajuns Ceaușescu să fie regretat de copiii de bani gata care beau șampanie cu roaba în cluburi. Cioroianu: Mergem în direcția sinuciderii
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel