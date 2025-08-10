Fundația Eco-Civica: „In memoriam Simona Crețu”. Era cunoscută pentru că a scris pe o hârtie că vrea arestarea lui Oprescu. Dar ar fi trebuit să fie cunoscută pentru lupta ei dusă în tăcere

Simona Crețu a intrat în politică înainte de alegerile locale din 2012. PDL Bucureşti, filială condusă la acea vreme de Elena Udrea, a organizat un concurs de proiecte, iar premiul cel mare era locul întâi pe lista de candidaţi ai PDL la Consiliul General al Municipiului Bucureşti. Câștigătoare a fost desemnată Simona Creţu, cu un proiect legat de Parcul Văcăreşti.

În presă a ajuns cunoscută mai degrabă pentru niște declarații controversate pe care le-a făcut. Potrivit consilierei, responsabilă pentru arestarea edilului general de la acea vreme este legea atracţiei universale. Mai concret, Simona Creţu şi-a dorit atât de mult ca Sorin Oprescu să intre în atenţia procurorilor anticorupţie, încât a scris acest lucru pe hârtie, iar universul i-a îndeplinit dorinţa. Dar dincolo de controverse, a iubit mediul și a luptat pentru salvarea naturii.

Președintele fundației Eco-Civica, Dan Trifu, a scris un text emoționant despre Simona Crețu. El a scris un text „in memoriam”.

„ÎN MEMORIAM SIMONA CREȚU!

Era președinta ONG-ului Terra Ecologica. O ființă extraordinar de ambițioasă, vrednică, minunată, frumoasă. Era mamă a doi copii frumoși. Colaboram foarte mult cu ea. Mă suna mai mereu să se consulte cu mine, să facem diverse acțiuni. Avea o situație materială destul de grea.

Într-o zi mă sună și-mi spune că vrea să împădurească groapa ilegală de gunoi de la Ciorogârla.

-Mă ajuți?

-Te ajut Simo, cum să nu te ajut.

Am muncit zeci de oameni zile peste zile și am plantat salcâmi în toată acea mizerie enormă. Din păcate, primăria nu ne-a dat nicio cazma, nicio sticlă cu apă. Am cărat apă cu gălețile din râul Ciorogârla pentru a uda puieții. Nu-mi venea să cred că Simo nu obosea niciodată!!!

Apoi m-a rugat să plantăm într-un amplasament Apa Nova, tot în perimetrul de pe-acolo. Am fost și-am ajutat-o. Planta numai ea cu soțul și copii, nemaiavând voluntari. La un moment dat, partidul PDL a lansat un concurs de proiecte iar cine câștiga concursul era numărul 1 pe lista de consilieri generali la București. Am sunat-o pe Simona dacă ar fi de-acord să lucrăm la un proiect și să-l depună ea? A acceptat și amândoi am lucrat la un proiect pentru Delta Văcărești. Așa a apărut primul proiect cu intenția de a proteja Delta Văcărești.

Proiectul a câștigat concursul și Simo a intrat în Consiliul General. Cum a ajuns consilier general, nu m-a mai slăbit cu telefoane și proiecte. Într-o zi mi-a spus:

-Dan, hai să facem un proiect pe Lacul Morii.

-hai i-am spus!

Ea a-nceput o muncă infernală de identificare a proprietarilor, cu cadastru, cu tot ce trebuie. Îi innebunise pe cei din primăria capitalei cu datele solicitate. Era mereu la pas prin Lacul Morii. Eu am vorbit cu un domn arhitect, Barbu, care ne-a făcut un proiect urbanistic, o viziune cum ar trebui utilizată acea zonă imensă de la Lacul Mori, o muncă titanică. După asemenea eforturi din partea ei, cu ajutor de la mine, autoritățile au rămas indiferente.

Rețineți că tot ei, și mie, ni se datorează primul proiect vizionar pe Lacul Morii, cu debarcadere, bărcuțe, terenuri de sport, alte tipuri de agrement, fermă de animale și multe altele. Apoi, Simo mă sună că vrea să reabiliteze și să aducă în circuitul turistic și de agrement anumite forturi din centura fortificată a Capitalei. M-a luat de mână și m-a dus prima dată la Fortul 1 Chitila. Erau tone și tone de deșeuri la intrarea în fort. Am luat la pas toată zona. Mai mulți agenți economici își desfășurau activitatea în spațiile respective, inclusiv cunoscuta Zarea, care își ținea spumantele în fort, adevărate crame enorme.

I-a identificat pe toți, chiar și ce contracte aveau. Simo m-a rugat să mă ocup de curățenie iar ea a luat la mână toate actele demonstrând cine sunt proprietarii și că ar trebui ca fortul să fie administrat de Municipiul București. O muncă titanică. Eu am mers la d-l primar Chiliman, în realitate fortul fiind pe raza sectorului 1, și l-am rugat să m-ajute să facem curățenie. Mi-a acordat tot sprijinul. Nici nu mai știu câte basculante de gunoaie am scos.

Am eliberat intrarea principală spre fort, plus curățenie în cele vreo 80 ha de pădure care însoțeau fortul. Atunci am vizitat interiorul, ceva mirific. Simo cu mine am comunicat și presei și lucram la o viziune de punere-n valoare. Iarăși autoritățile nu em erau impresionate. Toate aceste roade ale muncii, aceste arhive există. Apoi starea psihică a Simonei a-nceput să se degradeze văzând cu ochii. (...)

Opoziția din consiliu, presa, chiar și oameni, au râs de starea ei și au profitat de starea ei pentru a lovi în opoziție. Nimeni nu a dat o mână de ajutor, toți au râs de ea, au lovit în ea. Un om minunat care se dăruise total binelui cetățenilor. CÂND OAMENII NU MAI SUNT OAMENI!

Am scris aceste rânduri la ceva timp de la dispariția ei pentru că mă lovesc tot timpul de proiectele făcute împreună. Mă uit cum groapa de gunoi e pădure înconjurată de vile, mă uit la Delta Văcărești, la forturi, la Lacul Morii. Acum, alții se laudă cu ele. Mulțumesc pentru tot Simo și să înverzești și împărăția Domnului!”, a scris Dan Trifu pe Facebook.

