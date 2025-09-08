Franța înregistrează a doua cea mai mare performanță istorică în vânzarea de arme

Exporturile de armament ale Franței au atins în 2024 valoarea de 21,6 miliarde de euro, marcând a doua cea mai bună performanță din istoria țării.

Creșterea se înregistrează într-un context global tensionat, alimentat de războiul din Ucraina și de sporirea semnificativă a cheltuielilor militare la nivel mondial, potrivit raportului anual al Ministerului Armatelor transmis Parlamentului francez, citat de AFP și preluat de Agerpres.

Această performanță se datorează în mare parte vânzărilor de avioane de luptă Rafale către Serbia (12 unități) și Indonezia (18 unități), dar și contractului pentru patru submarine de atac Barracuda cu Olanda. Deși la începutul anului, ministrul Sébastien Lecornu estimase exporturi de peste 18 miliarde de euro, totalul comenzilor pentru 2024 a ajuns la 21,6 miliarde, sub recordul de 27 miliarde din 2022, generat de un contract masiv pentru 80 de avioane Rafale cu Emiratele Arabe Unite. Comparativ, în 2023, valoarea exporturilor fusese de 8,2 miliarde de euro.

„În total, am înregistrat comenzi de aproape 40 de miliarde de euro, inclusiv pentru echiparea forțelor armate franceze”, a subliniat ministrul în raport, adăugând că „exporturile rămân esențiale pentru menținerea unei industrii militare capabile să aprovizioneze armata noastră”.

Creștere globală a cheltuielilor militare

Exporturile Franței se înscriu într-o tendință globală de creștere a cheltuielilor militare, care au ajuns la 2.676 miliarde de dolari (aproximativ 2.470 miliarde de euro) în 2024, cu peste 9% mai mult față de 2023, potrivit Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI).

În mod tradițional, Franța își direcționează exporturile către Orientul Mijlociu și Asia. Însă, în 2024, aproximativ 60% dintre comenzile externe au provenit din țări europene, pe fondul procesului de reînarmare de pe continent. Franța rămâne al doilea exportator mondial de armament, mult în urma Statelor Unite, notează AFP.

