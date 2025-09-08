Avertismentul lui Merz pentru Europa: Cucerirea Ucrainei este doar începutul

Cancelarul german atrage atenția asupra intensificării atacurilor hibride rusești și cere Europei să-și regândească poziția în raport cu Statele Unite și să caute noi parteneriate globale.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat luni că obiectivele președintelui rus Vladimir Putin nu se opresc la cucerirea Ucrainei, ci reprezintă doar începutul unei strategii mai ample de extindere. Potrivit acestuia, Germania se confruntă deja cu atacuri hibride venite din partea Moscovei, „din ce în ce mai intense și mai agresive”.

„Cucerirea Ucrainei ar fi doar începutul pentru Rusia lui Vladimir Putin”, a avertizat Merz, citat de AFP. El a subliniat că aceste acțiuni destabilizatoare afectează direct securitatea și stabilitatea Europei.

Europa și schimbarea relației cu SUA

În cadrul unui discurs susținut la Ministerul de Externe din Berlin, cancelarul a atras atenția că relația dintre Europa și Statele Unite trece printr-o transformare semnificativă, conform Reuters.

„Noi, în Europa, trebuie să ne adaptăm interesele, fără nostalgie falsă”, a declarat Merz, sugerând că dependența excesivă de Washington nu mai este o opțiune viabilă.

El a subliniat că SUA rămân un partener important, dar cooperarea se bazează tot mai mult pe interese specifice și condiționate. „Acest lucru este nou și înseamnă că trebuie să încheiem noi parteneriate în întreaga lume și să le extindem și să le consolidăm pe cele existente într-un mod și mai agresiv decât am făcut-o până acum”, a adăugat cancelarul.



Noi sancțiuni europene împotriva Rusiei

În contextul avertismentelor lui Merz, Comisia Europeană pregătește un nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei. Potrivit unor diplomați europeni, cel de-al 19-lea pachet ar urma să fie prezentat vineri și va include pe listă bănci din două țări din Asia Centrală.

UE a devenit mai fermă în abordarea sa, vizând recent entități mai mari din state terțe. În pachetul precedent, Uniunea a sancționat două bănci chineze și rafinăria Nayara din Vadinar, una dintre cele mai importante din India.

Diplomații au refuzat să ofere detalii suplimentare privind măsurile care urmează să fie adoptate, însă acestea reflectă presiunea crescândă asupra Kremlinului.

