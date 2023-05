Francezul Robert Pires: Hagi e printre cei mai buni, România trebuie să fie mândră de el

Fostul fotbalist Robert Pires, campion mondial şi european cu selecţionata Franţei, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că Gheorghe Hagi este unul dintre cei mai buni jucători din toate timpurile şi că România trebuie să fie mândră de el.



"Cel mai faimos jucător român este Gheorghe Hagi. Un fotbalist ca el sunt convins că este un exemplu în România. Eu am crescut cu Platini, cu Maradona... dar Hagi este unul dintre cei mai buni fotbalişti din toate timpurile. Şi România trebuie să fie mândră de el. Hagi este ambasadorul acestei ţări şi un exemplu pentru tinerii jucători care îl pot vedea azi jucând în înregistrările de pe internet", a spus Pires, prezent la Bucureşti pentru a participa, joi, la meciul caritabil organizat pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitală, în beneficiul Fundaţiei Mihai Neşu, între o selecţionată alcătuită din foşti mari fotbalişti români şi o selecţionată FIFPRO Europe, scrie Agerpres.

Pires a jucat contra României, la Paris, în 2002





Pires şi-a amintit că a jucat în meciul amical dintre Franţa şi România, scor 2-1, disputat în 2002 la Paris. "Cred că am câştigat atunci. Cu 2-1? Cred că da, nu mai ţin minte scorul. Dar ştiu foarte bine că indiferent că indiferent că era amical sau oficial naţionala României îşi dorea mereu să câştige. A fost un meci dificil atunci pentru că România avea în echipă jucători talentaţi. Jucătorii românii au abilităţi tehnice foarte bune. Să fiu sincer, azi e dificil să urmăresc fotbalul românesc. Trăiesc în Spania şi acolo urmăresc meciuri din campionatele Franţei, Angliei, Spaniei, din păcate partidele din campionatul României nu sunt transmise la televizor. Dar ştiu că fotbalul românesc are jucători talentaţi", a afirmat el.



Întrebat ce părere are despre sancţiunea dictată de PSG jucătorului Lionel Messi pentru că a a efectuat o călătorie în Arabia Saudită fără acordul clubului, Robert Pires a răspuns: "Sunt probleme mari la PSG. Însă eu consider că este o decizie bună luată în cazul lui Lionel Messi. Ştiţi de ce? Pentru că este nevoie de respect. Trebuie să respecţi clubul, să respecţi fanii... aşa că din punctul meu de vedere este o decizie bună luată de PSG. Messi este unul dintre cei mai buni jucători din lume, cu siguranţă, dar respectul este foarte important. În special în vestiar. Iar PSG încă nu este campioană... va fi, dar încă nu este. Deci competiţia nu este încheiată şi e important să respecţi regulile. Echipa este cea mai importantă, nu un jucător sau altul".



Robert Pires va juca, joi, în meciul caritabil organizat de Asociaţia Fotbaliştilor Amatori şi Nonamatori din România (AFAN) pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitală în beneficiul Fundaţiei Mihai Neşu, între o selecţionată alcătuită din foşti mari fotbalişti români şi o selecţionată FIFPro Europe.



Evenimentul intitulat Gala Mihai Neşu are ca scop strângerea de fonduri pentru finalizarea complexului de recuperare neuromotorie Sfântul Nectarie din Oradea. Organizată de către AFAN şi FIFPro, în colaborare cu Durby Sports Marketing şi cu sprijinul Fundaţiei Mihai Neşu, partida va avea două reprize a câte 35 de minute şi se va desfăşura în data de 4 mai 2023, de la ora 18:00, pe Stadionul Arcul de Triumf din Bucureşti.



Printre fotbaliştii români care vor evolua se numără Bogdan Lobonţ, Răzvan Raţ, Dorin Goian, Lucian Sânmărtean, Daniel Niculae, Nicolae Dică sau Ionel Dănciulescu, iar în selecţionata internaţională vor juca foşti mari jucători precum Vladimir Smicer, Robert Pires, Georgios Karagounis, precum şi actualul antrenor al echipei FCSB, Elias Charalambous.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News