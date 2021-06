Fotbalistul Eriksen va avea defibrilator cardioverter implantabil (ICD), după stopul cardiac

Potrivit BBC, danezul Christian Eriksen va primi un defibrilator cardioverter implantabil (ICD) care îi va reporni inima automat, după ce s-a prăbușit pe teren, șocând spectatorii Campionatului European din această vară.

Acest defibrilator cardioverter implantabil este „necesar din cauza aritmiei inimii”, a spus medicul echipei naționale a Danemarcei, Morten Boesen. Eriksen rămâne în spital conform informațiilor persoanelor familiare cu situația, însă acesta insistă că este „bine în ciuda circumstanțelor”.

„Christian a acceptat această soluție și planul a fost confirmat de specialiști atât la nivel național, cât și internațional, care au recomandat cu toții același tratament”, a mai spus medicul danez. „Îi încurajăm pe toți să-i dea lui Christian și familiei sale pace și dreptul la intimitate”.

Fundația Britanică pentru Inimă a spus că ICD-ul este un mic dispozitiv plasat sub piele, conectat la inimă prin „fire foarte subțiri” care „trimite pulsuri electrice pentru a regula ritmurile atipice ale cordului”. Daley Blind a primit același dispozitiv după un incident cardiac și încă joacă pentru Ajax Amsterdam și naționala Olandei.

Medicul neamț Jens Kleinfeld, care l-a tratat pe acesta pe teren, a spus: „La 30 de secunde [de la defibrilație], și-a deschis ochii și am putut vorbi cu el direct”. Acesta l-a întrebat pe fotbalist: „Deci, ai revenit printre noi?”.

Eriksen a răspuns clar: „Da, am revenit. La naiba, am doar 29 de ani”. Kleinfeld a spus ulterior presei că a fost un mare noroc că s-a întâmplat pe teren. „A fost un moment emoționant, pentru că în astfel de urgențe medicale de zi cu zi, șansele de succes sunt mult mai mici”, a mai spus medicul. Pentru că au putut vorbi direct a fost șansă de optimism. „Atunci mi-am dat seama că creierul său nu a fost deteriorat și că s-a întors întrutotul printre noi”.

