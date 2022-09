West Ham United, învinsă de Chelsea în campionatul Angliei, înaintea meciului cu FCSB

'Ciocănarii' au deschis scorul pe stadionul Stamford Bridge prin Michail Antonio (63), însă gazdele au întors rezultatul în finalul reprizei secunde, în care au marcat de două ori, prin Ben Chilwell (76) şi Kai Havertz (88).

Oaspeţii au avut şi un gol anulat în minutul 90, pentru un fault în atac. Acesta este al patrulea eşec în şase parte disputate de la debutul sezonului pentru West Ham, aflată pe poziţia a 17-a a clasamentului, cu 4 puncte.

FCSB o va înfrunta pe West Ham United, joi la Londra, în Grupa B din Europa Conference League, returul fiind programat în data de 3 noiembrie, la Bucureşti.

Rezultate înregistrate sâmbătă în Premier League:

Everton - Liverpool 0-0

Chelsea - West Ham United 2-1

Au marcat: Chilwell (76), Havertz (88), respectiv Antonio (63).

Newcastle United - Crystal Palace 0-0

Nottingham Forest - Bournemouth 2-3

Au marcat: Kouyate (33), Johnson (45+2 - penalty), respectiv Billing (51), Solanke (63), Anthony (87).

Brentford - Leeds United 5-2

Au marcat: Toney (30 - penalty, 43, 58), Mbeumo (80), Wissa (90+1), respectiv Sinisterra (45+1), Roca (79).

Wolverhampton - Southampton 1-0

A marcat: Podence (45+1).

Tottenham Hotspur - Fulham 2-1

Au marcat: Hojbjerg (40), Kane (75), respectiv Mitrovic (83).

Tot sâmbătă se dispută partida Aston Villa - Manchester City, în timp ce duminică sunt programate meciurile Brighton - Leicester City şi Manchester Unied - Arsenal Londra.

Lider al clasamentului este Arsenal, cu 15 puncte, urmată de Tottenham, 14 puncte, Manchester City, 13 puncte, etc.

Becali l-a sunat pe Dică după ce antrenorul a dat semne că ar putea demisiona: De ce ai spus prostia asta?

Nicolae Dică a fost extrem de supărat după meciul cu Farul, pierdut cu 1-3 în Superligă, şi a anunţat că va face schimbări, dacă va mai fi antrenor. Gigi Becali l-a sunat imediat pe antrenor.

”Voi vedeți lucrurile într-un fel, eu le vad în alt fel. Că am mâncat bătaie, așa este. Dar eu i-am spus lui Dică și data trecută (n.r.- după 2-2 cu Hermannstadt): `Bă, nu fi supărat! Rezultatul e mincinos`. Acum spun iar.

Am vorbit aseară: `Stai liniștit. Rezultatul e mincinos`. Am vorbit azi dimineață iar. Noi am avut 70% posesie. Noi nu putem fi supărați că am luat un gol... Era Dulca acolo, Dawa a făcut penalty... Al doilea gol tot pe o greșeală l-am luat.

Nici noi nu am jucat extraordinar. De ce? Am jucat în 3 jucători: Coman, Compagno și Cordea. Așa nu se poate câștiga meciul. I-am zis lui Dică: `Fă ce vrei. Nu mă bag. Dacă vrei să reglezi, schimbă 2-3 jucători în minutul 15. Eu nu mă bag`.

A zis și Dică: `Dacă rămân eu...`. Nu înțeleg de ce a zis. De ce ai spus prostia asta? Am câștigat 8 milioane de euro cu el. Nu se pune problema să plece. De unde a scos-o? Nici măcar nu înțeleg. Iau 8-9 milioane datorită lui”, a declarat Gigi Becali, citat de Digisport.

"La cald, spun că am făcut o primă repriză slabă. În a doua am marcat gol, puneam presiune pe ei, dar facem o greșeală fără să ne atace nimeni, băgăm mingea în centru și primim golul 3. Și asta se întâmplă la jucători cu experiență, de la care te aștepți ca tinerii să învețe.

Le facem noi cadou dacă adversarii nu ne pun probleme. Ca și la primul gol, pierdem mingea și iese penalty. Nu îmi place să scot în evidență un jucător, pierdem cu toții, nu doar Dawa sau altul. Când câștigăm, câștigam toți. Analiza o fac cu ei și le spun fiecăruia în vestiar ce a greșit.

Până acum am mai schimbat, meciurile din Europa le-am tratat altfel, dar apoi am schimbat 7-8 jucători, însă acum au jucat din nou cei care au jucat în Europa. Acum a intrat și Compangno, doar el, un jucător cu experiență.

Le-am cerut de când am venit, și mai ales după ce ne-am calificat, curaj, personalitate. Mie asta îmi place. Chiar dacă ceri mingea de 10 ori și greșești, nu mă supăr. Chiar dacă o ceri de 10 ori și o atingi de 3 ori. Eu vreau curaj! Mie nu îmi plac jucătorii care se pitesc", a spus Dică.

"Mă îngrijorează (n.r.: că primește goluri echipa). Dacă voi fi în continuare la echipă, voi aborda altă strategie. Vom vedea ce strategie vom adopta, pentru că, ce îmi doresc eu se pare că ei nu pot realiza în acest moment.

Dacă voi fi în continuare antrenor în perioada următoare, voi aborda altă strategie, după ce am văzut ce pot jucătorii mei să dea față de ce îmi doresc eu. E greu să vă explic, durează foarte mult. Nu vreau, că trebuie să aduc și jucătorii de față", a spus Dică.

