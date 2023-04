Rapid - FCSB. Adrian Mutu: Trebuie să facem orice să câştigăm şi să ne revenim

'Este un derby, un meci foarte important pentru noi, pentru că venim după două înfrângeri. Trebuie să facem orice să câştigăm cu FCSB şi să ne revenim. FCSB e o echipă în formă, dar nu o să vorbesc mai mult despre adversari. Sper să fie un derby spectaculos şi să câştigăm cele trei puncte. Este un meci special pentru Rapid, va fi un joc disputat, cu spectacol şi în tribune. Aşa că sperăm să se încheie şi cu victoria Rapidului', a afirmat Mutu.

Tehnicianul a cărei demisie a fost cerută de suporterii giuleşteni după înfrângerea cu Universitatea Craiova a menţionat că a simţit că a crescut presiunea în această săptămână, însă a subliniat că lucrurile s-au clarificat.

'A fost o săptămână grea, nu pot să zic că a fost uşoară. Presiune era şi înainte, dar săptămâna asta a fost ceva mai mare. Cam ca atunci când am venit la Rapid. Lucrurile între mine şi club sunt clare. Şi de asemenea cred că am clarificat lucrurile şi cu Liviu (n.r. - Liviu Ungureanu, liderul galeriei echipei Rapid) după discuţia pe care am avut-o. Eu consider că am realizat ce am promis atunci când am venit la echipă. Bineînţeles că pretenţiile au crescut şi aşteptările sunt mult mai mari şi de aceea şi noi trebuie să ne ridicăm la nivelul lor.', a declarat Mutu.

'Ştiu că galeria noastră e pătimaşă, pune mult suflet, de aceea trebuie să facem acelaşi lucru şi noi. Rapid cred că e pe traiectoria corectă, de când a promovat a crescut de la an la an. Iar în sezonul următor, când vom fi în anul centenarului, atunci ne vom lupta la titlu. Şi bineînţeles că pentru acest lucru avem nevoie de transferuri, iar echipa va fi îmbunătăţită pentru că vom avea nevoie de jucători mult mai puternici', a spus el. Adrian Mutu susţine că este un antrenor profesionist şi nu va demisiona după două înfrângeri.

'Eu am înţeles supărarea suporterilor după înfrângerea de la Craiova. Normal că şi eu sunt supărat pe situaţie pentru că nu-mi convine să aud că suporterii îmi cer demisia, mai ales că ştiu cât am muncit de când am venit la Rapid. Am dat sută la sută, sunt profesionist, sunt un antrenor serios şi cred că am demonstrat asta tuturor. Şi bineînţeles, atunci când ajungi în play-off, lucru pentru care ne-am luptat tot anul, nu o să renunţ acum după două înfrângeri. Eu încerc să găsesc soluţii să redresez echipa pentru a putea câştiga derby-ul cu FCSB. Valoarea tuturor se vede sub presiune, în momentele grele. Eu sunt sigur că vom da sută la sută şi vom câştiga acest meci', a precizat Mutu.

Acesta a explicat că mai are doi ani de contract cu FC Rapid şi cât timp se află în obiectivele impuse de conducere nu pleacă.

'Viaţa unui antrenor depinde de rezultate, e clar. Eu rămân până la final (n.r. - finalul sezonului) şi încă doi ani, pentru că mai am doi ani de contract. Atât timp cât nu sunt în obiectiv, şi cred că e valabil pentru orice antrenor, nu e nevoie să-mi spună cineva, plec eu singur. Şi las loc altuia care să facă treabă. Însă în momentul de faţă Rapid este în obiectiv. Adrian Mutu pleacă atunci când nu este în obiectiv. Pentru că, aşa cum se ştie, clubul mi-a pus nişte obiective. Anul acesta l-am îndeplinit, în anul centenarului e câştigarea titlului.', a spus Mutu.

'Deci trebuie să stai pe un loc în clasament tot timpul anului ca să poţi să fii în obiectiv. Dar când nu voi fi în obiectiv voi lăsa locul altuia să facă treabă bună pentru Rapid. Pentru că vrând-nevrând am şi eu sentimente de apartanenţă, ţin la acest club pentru că fac parte din el de un an şi ceva. În plus şi băiatul meu joacă pentru Rapid... deci nu cred că mai poate să mă acuze cineva că sunt cu altă echipă, pentru că până acum cel mai mult am stat la Rapid până acum. Deci atât timp cât eu sunt în obiectivele stabilite de club nu ştiu de ce ar trebui să plec', a mai spus Adrian Mutu.

Echipa de fotbal FC Rapid întâlneşte formaţia FCSB, duminică, de la ora 20:30, pe Stadionul Rapid-Giuleşti, într-o partidă contând pentru etapa a 5-a a Superligii.

