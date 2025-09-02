Fostul primar al New Yorkului, decorat de Trump cu Medalia Prezidenţială a Libertăţii. Ce legătură are Giuliani cu România

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că îi va acorda Medalia Prezidenţială a Libertăţii fostului primar al New Yorkului, Rudy Giuliani, la două zile după ce acesta a fost spitalizat în urma unui accident de maşină în New Hampshire, relatează Reuters.

Medalia este considerată cea mai înaltă distincţie civilă din SUA şi este acordată în mod tradiţional persoanelor care au adus contribuţii exemplare la prosperitatea, valorile sau securitatea SUA, pacea mondială sau alte demersuri sociale, publice sau private semnificative.

Trump l-a descris pe Giuliani drept "cel mai mare primar din istoria oraşului New York şi un patriot american la fel de mare", într-o postare pe Truth Social de luni, anunţându-şi decizia de a-i acorda medalia. "Detaliile privind data şi locul vor urma", a scris el.

Giuliani a fost primar al oraşului New York între 1994 şi 2001 şi a fost cunoscut cândva drept "Primarul Americii" pentru răspunsul său la atacurile din 11 septembrie 2001. În ultimii ani, a lucrat ca avocat, sprijinind eforturile nereuşite ale lui Trump de a anula rezultatele alegerilor prezidenţiale americane din 2020.

În 2023, Giuliani a recunoscut în instanţă că a făcut declaraţii defăimătoare despre doi lucrători electorali din Georgia, acuzându-i în mod fals că au încercat să ajute la furtul alegerilor din 2020 în favoarea democratului Joe Biden.

Un judecător federal l-a găsit pe Giuliani vinovat de sfidarea instanţei în ianuarie, pentru că nu a respectat solicitările de informaţii din partea lucrărilor despre care dintre activele sale ar putea fi folosite pentru a achita hotărârea judecătorească pentru defăimare.

O maşină închiriată în care se afla Giuliani a fost lovită din spate cu viteză mare sâmbătă noaptea, provocându-i o fractură de vertebră, precum şi alte răni, conform unei postări a purtătorului său de cuvânt, Michael Ragusa, pe reţelele de socializare.

Ragusa a precizat în postare că Giuliani este "într-o dispoziţie bună şi se recuperează extraordinar" după accident. El a adăugat într-o postare ulterioară că accidentul "nu a fost un atac ţintit".

Rudolph Giuliani, fost avocat personal al președintelui Donald Trump, a fost implicat în politica românească în 2018, când a trimis o scrisoare președintelui Klaus Iohannis, în care critica protocoalele secrete dintre SRI și DNA și încălcările drepturilor fundamentale în justiția română. Scrisoarea a fost folosită de liderii PSD, inclusiv Liviu Dragnea, pentru a susține reformele legislative în domeniul justiției și pentru a ataca instituțiile anticorupție. În replică, Dragnea a declarat că Giuliani „pune cu adevărat degetul pe rană” și a subliniat necesitatea unei „juste reabilitări a victimelor acestui sistem opresiv”.

Ulterior, s-a aflat că Giuliani a fost plătit pentru a trimite această scrisoare, ceea ce a stârnit controverse și a atras atenția autorităților americane, inclusiv FBI, care au investigat dacă a încălcat legislația privind activitățile de lobby pentru entități străine.

