Fost judecător din Republica Moldova, găsit mort sub un pod. Magistratul era cercetat penal

Un fost judecător din Republica Moldova a fost găsit decedat sub un pod, marți, 12 august.

Un fost judecător moldovean a fost găsit mort marți dimineață, 12 august, sub un pod din Chișinău, cu o rană prin împușcătură în zona capului, scrie presa de peste Prut. Informația a fost confirmată oficial de Poliția Republicii Moldova și de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

Deținea legal arma

Potrivit autorităților, lângă corpul neînsuflețit al lui Mihail Diaconu, în vârstă de 52 de ani, a fost descoperită și arma folosită, pe care acesta o deținea legal. Nu au fost găsite alte leziuni pe corp, informează Poliția.

Forțele de ordine au dispus efectuarea unor expertize pentru a clarifica circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Consiliul Superior al Magistraturii a transmis condoleanțe familiei fostului judecător și a exprimat regretul profund față de decesul acestuia. Într-un comunicat oficial, CSM a anunțat că ancheta este în curs și că nu vor face comentarii suplimentare până la finalizarea acesteia.

Implicat în mai multe dosare penale

Mihail Diaconu a fost magistrat la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, și la Curtea de Apel Chișinău. Numele său a fost implicat în două dosare penale pentru trafic de influență aflate în curs de judecată. La 1 iulie 2025, Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat raportul Comisiei de evaluare externă a integrității financiare și etice, care a constatat că Diaconu nu a trecut procesul de evaluare a integrității, fiind suspendat din funcție pe o perioadă de 7 ani.

Judecătorul era investigat pentru presupusa solicitare de foloase materiale în schimbul exercitării influenței asupra accesului soției unui avocat la cursurile Institutului Național al Justiției.

În cel de-al doilea dosar, i se impută exercitarea influenței necorespunzătoare asupra unor colegi judecători pentru a obține aplicarea unei măsuri preventive mai favorabile într-un alt dosar penal. În ambele cauze, Mihail Diaconu a respins orice acuzație adusă împotriva sa.

