Fost judecător din Republica Moldova, găsit mort sub un pod. Magistratul era cercetat penal

Un fost judecător din Republica Moldova a fost găsit decedat sub un pod, marți, 12 august.
Un fost judecător moldovean a fost găsit mort marți dimineață, 12 august, sub un pod din Chișinău, cu o rană prin împușcătură în zona capului, scrie presa de peste Prut. Informația a fost confirmată oficial de Poliția Republicii Moldova și de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).
Potrivit autorităților, lângă corpul neînsuflețit al lui Mihail Diaconu, în vârstă de 52 de ani, a fost descoperită și arma folosită, pe care acesta o deținea legal. Nu au fost găsite alte leziuni pe corp, informează Poliția.
Forțele de ordine au dispus efectuarea unor expertize pentru a clarifica circumstanțele în care s-a produs tragedia.
Consiliul Superior al Magistraturii a transmis condoleanțe familiei fostului judecător și a exprimat regretul profund față de decesul acestuia. Într-un comunicat oficial, CSM a anunțat că ancheta este în curs și că nu vor face comentarii suplimentare până la finalizarea acesteia.
Mihail Diaconu a fost magistrat la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, și la Curtea de Apel Chișinău. Numele său a fost implicat în două dosare penale pentru trafic de influență aflate în curs de judecată. La 1 iulie 2025, Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat raportul Comisiei de evaluare externă a integrității financiare și etice, care a constatat că Diaconu nu a trecut procesul de evaluare a integrității, fiind suspendat din funcție pe o perioadă de 7 ani.
Judecătorul era investigat pentru presupusa solicitare de foloase materiale în schimbul exercitării influenței asupra accesului soției unui avocat la cursurile Institutului Național al Justiției.
În cel de-al doilea dosar, i se impută exercitarea influenței necorespunzătoare asupra unor colegi judecători pentru a obține aplicarea unei măsuri preventive mai favorabile într-un alt dosar penal. În ambele cauze, Mihail Diaconu a respins orice acuzație adusă împotriva sa.
de Val Vâlcu
