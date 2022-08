”Florin Salam a murit” - știrea care a agitat România. Sociolog, despre începuturile lui în lăutărie: Pe atunci era Florin Fermecătorul

”Injectăm ura în numele superiorității noastre”

”Că tot văd oameni pe care pe vremuri i-am admirat cum se joacă cu principiile: lista artiștilor care cântă la mafioți e lungă și nu începe cu Florin Salam. Cel mai cunoscut nume e, poate, Frank Sinatra. În România, mai toți artiștii cântă la petrecerile interlopilor. Și la cei cu lanțuri la gât și la gulerele albe. Pentru că plătesc bine și pentru că dacă nu o fac, viața și cariera lor sunt în pericol. La propriu... Lista artiștilor care au cântat dictatorilor e și mai lungă. Numai vă rog să vă gândiți cum Enescu, spre exemplu, cânta la evenimentele pe care le organiza Antonescu. Sau la Ion Voicu performând în fața lui Ceaușescu. Florin Salam cântă un anumit tip de muzică. Culmea, începuturile sale muzicale au fost în zona de lăutărie (pe atunci era Florin Fermecătorul) numai că muzica vremurilor s-a schimbat. Muzică lui are clienți peste tot: și în zona de intelectuali și în cea de interlopi. Cu ultimii, nu de puține ori a intrat și în conflict (vedeți articolele de presă). Nu îl apăr pe artistul Florin Salam. Muzica lui poate să placă au ba, și e dreptul fiecăruia să asculte ce dorește. Mă deranjează, însă, cum tratăm etnic ceea ce nu e etnic și cum injectăm ura în numele superiorității noastre. Și când astfel de gânduri vin și de la cei care zic că apară drepturile fundamentale, parcă e și mai dureros...” a scris sociologul Gelu Duminică, pe Facebook.

Cum a început totul

În 13 august, a apărut știrea conform căreia Florin Salam a murit. Prima sursă a știrii a fost site-ul unui cunoscut post TV generalist. Inițial, s-a scris că Florin Salam a murit în urma spitalizării, știut fiind că a fost infectat cu SARS-CoV-2. Apoi, s-a transmis ideea că ar fi murit în urma consumului de substanțe interzise, respectiv droguri. Fiica sa, Betty, a fost printre primii care au reacționat vehement. Inclusiv în rândul apropiaților lui Florin Salam ajunsese zvonul care anunța moartea artistului.

”Dragilor. Voi fi scurt și la obiect. Nu. Nu am murit. Iar din păcate această informație reprezintă o palmă dură asupra credibilității presei din România. Ne vom revedea curând la concerte. Vă doresc sănătate tuturor. Rușine Pro TV” a fost mesajul ce avea să pună capăt zvonului despre moartea lui Florin Salam.

Mesajul lui Florin Salam

Ulterior, acest mesaj a fost șters și Florin Salam a revenit cu unul mai convingător, cu o filmare:

”Vă salut, oameni buni, cu respect. Fac acest filmuleț pentru familia mea, pentru tot ce înseamnă neamurile mele, nu am neamuri doar în București, și cu zvonurile care circulă, este foarte important... Știți foarte bine că de câteva zile am fost în situația pe care am avut-o, dar cei din presă formulează mult peste situația prezentă. Nu-mi găsesc cuvintele. Am făcut acest filmuleț pentru că toată familia mea este în alertă din cauza mea. (...) Luați în serios problema cu COVID. Noi, câteodată, facem caterincă de situația asta.”

”Există persoane care stau cu adevărat cu grija mea și mă refer la familia mea. Să stea liniștiți. În două, trei zile, o să ajung acasă”, a spus artistul. ”Sunt bine, doar că mi-a fost puțin rău, asta e situația, trecem peste”, a adăugat Florin Salam.

