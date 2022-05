Florin Prunea cere arestări după retrogradarea lui Dinamo

"Dacă există autorităţi ale statului ar trebui să se lase cu zdrăngănele. Vorbim acum despre acţionarii spanioli, dar, de fapt, trebuie să vorbim despre românii care i-au adus pe aceştia! La Dinamo, s-au aruncat sume uriaşe pe salarii nejustificat de mari în perioada Cortacero. Să vedem unde au ajuns banii, cine a semnat contractele. Despre ce vorbim? Ministerul de Interne e cel care veghează în ţara asta să se respecte legile“, a spus Prunea, citat de Adevărul.

Şi Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar al lui Dinamo, a spus că echipa a suferit enorm, fără să dea, însă, nume.

"Nu vreau să fac o dramă. Vreau să cred că e un moment zero pentru toţi dinamoviştii care ar trebui să strângă rândurile în jurul echipei, să nu mai fie dezbinaţi. Principalul duşman al lui Dinamo sunt dinamoviştii. Nu reuşesc să-şi coaguleze forţele. Se bat între ei, îşi urmăresc interese personale şi dinamitează bunul mers al echipei“, a explicat Zăvăleanu pentru „Fanatik“.

Ioan Andone, vehement după retrogradarea lui Dinamo: A fost multă prostie

"Lucrurile au fost din ce în ce mai grave la Dinamo. Sunt lucruri de neînțeles la un club de nivelul ăsta, s-au făcut greșeli mari de tot. Lotul de jucători a fost cel mai slab din istorie.

Cum s-a făcut selecția? Nu înțeleg. A adus șase jucători Mircea Rednic, apoi în iarnă s-au mai adus 14 jucători. Cei care s-au ocupat n-au avut știința să găsească măcar 6-7 jucători buni, e ceva strigător la cer.

A fost multă, multă prostie, multă neștiință sau poate că s-a făcut intenționat. Să dispară Dinamo... cine știe. Aud acum că e mai bine să plece din Liga a 4-a. Nu era mai bine să te salvezi acum de la retrogradarae?

Mai mult de cinci jucători nu poți să păstrezi din lotul ăsta. N-au avut un șef, care să aleagă jucătorii. Trebuia să fie cineva care să stabilească niște reguli, în afara antrenorului. Au fost mari greșeli.

Eu am auzit, după audit, că sunt datorii mari la Dinamo, pe vremea lui Negoiță și Cortacero. Noi știam că am fi cumpărat de fapt datorii de 8 milioane de euro la Dinamo. Am discutat asta și cu Ionuț Lupescu, care nu știa anumite lucruri. Ionuț a vrut să o preia pe Dinamo și m-a sunat și pe mine. Dar m-am îngrozit când am văzut hârtiile de la club. Nu cred că retrogradam, dar ce făceam cu datoriile de milioane? Băgam clubul în insolvență? Nu!

Mă umfla râsul în perioada lui Cortacero. Contracte de 35.000 de euro pe lună? Pentru un portar de 37 de ani? Cred că a fost intenția de a distruge. Acum poți să ajungi foarte ușor la faliment. E trist, te simți umilit, te doare inima. Nu-i văd să facă un lot pentru a promova. Când? În 30 de zile?", a spus Ioan Andone, la emisiunea Fotbal Club.

