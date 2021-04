Florin Manole (PSD): Cea mai bună soluție - alegerile anticipate!

PSD consideră că cea mai bună soluție în acest moment o reprezintă alegerile anticipate. Social-democratul Florin Manole a adăugat că motivul este „fosta coaliție” care se dovedește a fi... nefuncțională.

„Este, credem noi, cea mai bună soluție pentru că în acest moment avem... deja nu îi mai putem spune o coaliție, ci o fostă coaliție care se dovedește nefuncțională.”, a declarat Florin Manole, miercuri.

Florin Manole a amintit că PSD a câștigat alegerile și propunerea partidului de premier era Alexandru Rafila, un om pe care îl consideră „din punctul de vedere al CV-ului, al experienței profesionale, al adecvării cu momentul în care se află România acum, mă refer la pandemie, peste oricare dintre propunerile de ministru al Sănătății sau de prim-ministru care au venit dinspre celelalte partide, în speță USR și PNL.”

În momentul de față, spune Manole (PSD), „avem evident un vid de legitimitate, un vid de putere până la urmă.”

„Cred că e prima dată în istoria României când, într-o „încăierare” între un ministru (n.red. Vlad Voiculescu) și un prim-ministru (n.red. Florin Cîțu), cel care riscă să moară și să dispară politic este primul ministru.”, a subliniat social-democratul.

„Noi continuăm să ne facem treaba de partid de opoziție și să venim și cu lucruri constructive, așa cum am făcut și atunci când, prin vocea domnului Rafila, am prezentat un plan de gestionare a pandemiei. Am trecut peste faptul că președintele a ales o altă formulă de guvernare și am venit cu ceva necesar pentru cetățeni... Am venit cu o propunere de buget. Facem opoziție așa cum n-au mai văzut PNL și USR până acum. Ei au fost uniți doar de „Huo, PSD” și se vede că, după ce a trecut „Huo, PSD”, nu-i mai unește nimic.”, a mai declarat Florin Manole (PSD) la MetropolaTV.