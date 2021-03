Florin Călinescu, atac la colegii de la Românii au Talent: Bă, vă intră direct în chiloți. Sunt eu idiot, retardat

Vezi și: Andi Moisescu, provocare pentru români: Cine are îndrăzneala să facă asta, să vină la anul la Românii au Talent

Nu mai este un secret că Florin Călinescu nu este un mare fan al dansului contemporan. După ce edițiile trecute s-a certat cu Andi Moisescu pe tema unei concurente care a dansat contemporan pe scena de la Românii au Talent, juratul a avut o nouă răbufnire.

Totul a pornit de la numărul lui Raul Bârsan, care nu a reușit să-l convingă pe Florin Călinescu.

"Am clipit, am închis ochii de două ori și am pierdut niște detalii. Data viitoare o să stau cu ochii deschiși și o să mă concentrez. Ori eu sunt idiot și retardat și rămas în urmă, ori nu m-a ajuns asta din urmă", a spus Florin Călinescu, recunoscând că nu a înțeles numărul concurentului, motiv pentru care i-a dat Nu.

"Cred că în fiecare liceu din România există vreo 2 tineri care fac la fel. Bă, și mă uit la colegii mei, mă. Vă intră direct în chiloți dansul ăsta contemporan", a continuat el.

Pe de altă parte, Andi Moisescu a regretat faptul că nu i-a dat lui Raul un Golden Buzz.

"Momentul ăsta era de golden buzz! Am plecat acasă gândindu-mă la el și toată noaptea numai la asta m-am gândit. De ce nu am apăsat butonul auriu?!", a spus Andi Moisescu.