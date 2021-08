Filosoful Mihai Șora, despre ura exprimată pe Facebook: Mă întristează. Nefericiții agramați care ne insultă

Filosoful Mihai Șora și-a exprimat tristețea față de reacțiile pline de ură exprimate de unii români în mediul online, pe care i-a numit "nefericiții agramați care ne insultă". Acest fenomen ar fi tot mai întâlnit pe rețelele de socializare, iar Mihai Șora spune că nu are "o soluție magică" pentru această problemă.

"Mă întristează nespus să văd atâția români în care s-a așezat și huzurește ura. Ura aceasta nu este o abstracție despre care scrii cărți cu ample note de subsol, teoretizări abile, suport pentru analize sociologice. Este un sentiment mai adânc, mai complex, ale cărui rădăcini ar trebui căutate în altă parte decât în biografia urâtorilor, deși nu poți să nu te întrebi de unde vin asemenea oameni, din ce familii, cine i-a format, cum de au crescut atât de strâmb.

Și cum de simt nevoia să-și afișeze pe piept care un portret de dac, care tricolorul, o propoziție din Petre Țuțea sau din Octavian Paler, icoane ori trandafiri. Știm că facebook-ul – instrument de comunicare (tot mai rar de comuniune) – este o cutie de rezonanță, iar a-ți cultiva mica grădină (când, în orice ceas al zilei și al nopții, ea este sălbatic cotropită de obscenități, de rânjete, de insulte și – în ce mă privește – de Pauker, Paucăr, Paucher) devine tot mai cronofag, laborios. Plivești buruienile, le dai la o parte o vreme, dar ele apar și apar, de niciunde.

"Nefericiții agramați care ne insultă"

Am studiat fenomenul trollilor, am citit studii despre fabricile intoxicării, i-am ascultat pe cei ce ne explicau savant că „suntem în democrație“ și avem „datoria“ de a-i accepta și pe nefericiții agramați care ne insultă. Dar impasul în fața urii a rămas același, ca un pumnal în creier. Nu am soluții magice, ecuații care să îmblânzească încrâncenarea omenească, să-i facă pe tinerii români cutezători să gândească înainte de a scrijeli, negru pe alb, o insultă. Atât cât voi putea – ore, zile, săptămâni – voi continua să spun aici ce cred, ce mă frământă, ce citesc și învăț.Îi mulțumesc Luizei pentru că face ca gândul meu să devină public.", a scris Mihai Șora pe pagina sa de Facebook.

Acest articol reprezintă o opinie.