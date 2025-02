Filosoful Chipciu, despre determinism și Călin Georgescu. Ce notă ar primi fotbalistul / video

Chipciu a făcut o paralelă între agresivitatea verbală a suporterilor și rezultatul recentelor alegeri prezidențiale, unde candidatul pro-rus și anti-occidental Călin Georgescu s-a clasat pe primul loc, exprimându-și îngrijorarea cu privire la nivelul de educație al electoratului.

”Circ total, promovăm circul. Dacă noi credem în determinism, efectele vor fi cauzele de acum. Oamenii te înjură de copii. Mi-au înjurat copiii. Aș vrea să spun că rasa asta, homo sapiens, are o capacitate reflectivă, își tot schimbă comportamentul, la ei nu se poate (n.r., cei de la Craiova). Asta e educația noastră! Apoi, vom fi surprinși că am votat un debil mintal, două milioane de oameni, după aia ne mirăm, suntem surprinși de ce se întâmplă. 40 de ani am fost conduși de un dement, de un incult”, a spus miercuri Alex Chipciu.

Chipciu a adus în discuție determinismul, o teorie filozofică ce susține că fiecare eveniment este consecința inevitabilă a unor factori anteriori, conceptul de liber arbitru fiind, astfel, profund limitat. Conform acestei viziuni, evenimentele viitoare sunt prestabilite și inevitabile, un aspect dezbătut intens în cercurile academice. Determinismul este strâns legat de materialism și cauzalitate, fiind analizat de gânditori precum Omar Khayyám, David Hume, Thomas Hobbes, Immanuel Kant și, mai recent, John Searle. Cu siguranță ar primi o notă mare într-o dezbatere organizată pe această temă la cursurile de filosofie și Alex Chipciu.

Deși nu a menționat numele explicit, Chipciu îl viza pe Călin Georgescu, descris drept „debil mintal”. I-a criticat indirect și pe susținătorii acestuia, la pachet cu promovarea teoriilor conspiraționiste. Georgescu este cunoscut pentru afirmațiile sale fără fundament științific, inclusiv negarea aselenizării, susținerea existenței unor metale inexistente în tabelul lui Mendeleev, teoria absurdă conform căreia băuturile răcoritoare ar conține nanocipuri, precum și contestarea medicinei în ansamblu ("Cum poate să știe un doctor, om fiind... eu mă duc în fața lui și îi spun că sufăr de ceva... Cum poate să știe omul ăla mai bine decât mine?! N-are cum! Medicina a fost inventată special pentru frică").

Pe parcursul carierei sale, Alexandru Chipciu s-a remarcat prin poziții ferme împotriva corupției din fotbal, a abuzurilor din arbitraj și a selecției defectuoase din cadrul echipei naționale.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News