"Nu a mai suportat". Fiica Danielei Gyorfi, bătută la școală: "A fost luată și dusă la spital"

”A avut două eleve care i-au creat mari probleme. Au bătut-o, pe mine mă făceau în toate felurile. Până nu am venit la școală ca o leoaică, nu s-a potolit treaba. Patru ani de zile erau pe ea grămadă și nu a mai suportat. În clasa IV-a, la început, la ora de sport s-au jucat și a căzut, împinsă, și și-a spart capul. A fost luată și dusă la spital. Copiii râdeau”, a declarat Daniela Gyorfi, la Antena Stars.

"Să nu aibă de-a face cu showbizul!"

În urmă cu ceva timp, cântăreața spunea că nu ar vrea ca Maria să-i calce pe urme, în privința carierei artistice. Şi-ar dori mai degrabă să urmeze o carieră în IT, iar faptul că acum învaţă coreeana, o poate ajuta pe viitor în acest domeniu.

"Eu mă alint că sunt o mamă comunistă. Cu tehnologia asta, e altceva, față de ceea ce am trăit noi. Maria trebuie să aibă o educație bună și să aibă principii de viață sănătoase. Vreau să fie o femeie cu o meserie, să fie independentă, să aibă prieteni, ceea ce la mine a fost un minus, pentru că eu am fost trădată de prieteni.

Ce meserie aș vrea să aibă fiica mea? Să nu aibă de-a face cu showbizul! Ea învață coreeană acum! Vreau să facă o meserie care s-o împlinească, să nu fie tristă. De ce nu vreau în showbiz? Nu este ceva sigur, de perspectivă, din punctul meu de vedere. Eu știu realitatea. Uite, Maria învață coreeană, poate deveni ceva în IT, în traduceri. Eu am trăit prin multe lucruri și știu ce înseamnă showbizul”, a spus Daniela Gyorfi, scrie romaniatv.ro.

Citește și:

Daniela Gyorfi, despre problemele din căsnicie: Ne certăm foarte mult!

Daniela Gyorfi și George Tal formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc și sunt foarte apreciați pentru faptul că totdeauna au fost sinceri când a venit vorba despre relația lor. Artista a dezvăluit care sunt motivele de discuții în relația sa alături de George Tal și ce neînțelegeri au, de obicei.

Daniela Gyorfi a recunoscut în nenumărate rânduri că nu are nici pe departe o relație perfectă, astfel că dese ori a vorbit despre imperfecțiunile din cuplul său, iar de această dată a explicat pe îndelete de la ce pornesc, de fapt, discuțiile dintre ea și George Tal. Mai mult, cântăreața a mai spus că ei au o relație cu năbădăi și a povestit amuzată despre pățaniile pe care le-au avut de-a lungul anilor de când formează un cuplu.

Cu ceva timp în urmă cei doi dezvăluiau faptul că s-au despărțit chiar la două luni după ce își începuseră relația, însă erau tineri pe vremea aceea și lucrurile dintre ei s-au mai așezat, astfel că acum formează o familie foarte frumoasă, având și o fetiță, Maria.

Ei bine, principal motiv de dispută în relația dintre Daniela Gyorfi și George Tal este muzica pentru că ambii parteneri sunt ambițioși și își doresc mereu ca lucrurile să iasă perfecte. Artista a mai spus și că se întâmplă de obicei să mai pornească discuții și din cauza banilor pentru că a dezvăluit cu sinceritate că George este cam cheltuitor. Citește mai departe>>

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News