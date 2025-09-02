Ferrari F430 Spider, cu doar 24.959 km la bord, scos la licitație de ANAF - Foto

ANAF scoate la vânzare un Ferrari F430 Spider cu doar 24.959 km la bord.

ANAF Timișoara va scoate la licitație un Ferrari F430 Spider din 2006, cu doar 24.959 de kilometri la bord, pe 16 septembrie 2025. Prețul de pornire al licitației va fi de 706.500 lei (TVA inclus).

Foto: ANAF

"Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara – Activitatea Economică, prin Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale – Compartiment Valorificare Bunuri Confiscate în materie penală, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) din H.G. nr. 731/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în data de 16.09.2025, ora 10.00, organizează la sediul Compartimentului Valorificare Bunuri Confiscate în materie penală situat în localitatea Timișoara, str.Gheorghe Lazăr, nr.9B, cam.706, et.7, jud. Timiș, vânzarea prin licitaţie publică a următorului bun mobil:

- autoturism FERRARI F430 SPIDER, serie şasiu ZFFEZ59B000147344,

km parcurși: 24.959 km,

combustibil: benzină,

an fabricație: 2006,

capacitate cilindrică: 4.308 cm3,

putere: 490 cp,

culoare: roşu,

tracțiune: spate,

cutie de viteză: automată,

stare tehnică: bună,

înmatriculat: nu,

cheie: da,

documente: da (Italia).

Foto: ANAF

Care este prețul de pornire

Prețul de pornire al licitației: 706.500 lei (TVA inclus).

Foto: ANAF

Informaţii detaliate se regăsesc pe site ANAF la secţiunea Anunțuri - valorificare bunuri din proprietatea privată a statului - organ de valorificare Timișoara. LINK: https://static.anaf.ro/.../20250826120127_6871%20ferrari... Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 706, et. 7, sau la numărul de telefon 0256/290.500, int. 503", se arată într-o postare pe pagina de Facebook "ANAF - Anunturi valorificare bunuri".

Foto: ANAF

