Fenomenul Ibrahimovic. A marcat golul 400 la 40 de ani în Roma - Milan / Video

Zlatan Ibrahimovic a deschis scorul din lovitură liberă, cu un șut la firul ierbii, în minutul 26, al partidei cu Roma. A fost golul cu numărul 400 înscris de Ibrahimovic în campionatele în care a jucat și al 150-lea în Serie A.

AC Milan a învins cu scorul de 2-1.

"Când intervine oboseala în timpul unui meci, capul nu este întotdeauna acolo unde trebuie. În acel moment, gândești mai incet și asta te face predispus la greșeli.

Aveam nevoie de ceva care să mă ajute să mă concentrez la altceva și să uit de oboseală. L-am văzut pe Tiger Woods la TV cum mestecă gumă, iar comentatorul a spus că face asta pentru a-i potoli foamea și a-l ține concentrat.

Atunci mi-am dat seama că am nevoie de un impuls. Nu pot umbla cu o sticlă după mine pe teren, așa că am ales să mestec gumă. Acum, gumele de mestecat sunt populare la noi în vestiar.

Înainte de meci, mă asigur că iau o gumă, iar în timpul partidei, când își pierde gustul, iau alta. În acest fel mă ajută să am mintea la altceva și pot evolua mult mai bine", a spus Zlatan Ibrahimovic, conform Sportweek.

"Trebuie să îmi ascult corpul la orice semnal îmi dă"

"Când eram tânăr, am jucat chiar și cu tendonul afectat. Am vrut să câștig și să dau goluri cu orice preț. Odată cu vârsta și cu experiența, am început să înțeleg mai bine cum funcționează corpul meu. Din păcate, corpul meu îmbătrânește și nu pot să fiu în totalitate cel care am fost.

Asta e problema. Anul acesta, trebuie să-mi ascult corpul la orice semnal îmi dă. Aș vrea să joc fiecare meci, dar trebuie să-mi ascult corpul, iar dacă el o să-mi permită, aș vrea să am continuitate în evoluții", a mai punctat suedezul, pentru sursa citată.

Amintim faptul că Zlatan Ibrahimovic are contract cu AC Milan până la finalul sezonului 2021-2022. Ibrahimovic a revenit în ianuarie 2020 la AC Milan, echipă la care a mai evoluat între 2010 şi 2012,

