Fenomen rar surprins pe Transbucegi: Curcubeul dublu. Informații și semnificație
Data actualizării: 19:45 24 Noi 2025 | Data publicării: 19:44 24 Noi 2025

EXCLUSIV Fenomen rar surprins pe Transbucegi: Curcubeul dublu. Informații și semnificație
Autor: Roxana Neagu

transbucegi Transbucegi/ dcnews
 

Curcubeul dublu, un fenomen rar, a apărut sâmbătă, 22 noiembrie 2025, pe Transbucegi.

Un fenomen rar s-a petrecut, sâmbătă după-amiază pe Transbucegi, după o ploaie scurtă, respectiv ”curcubeul dublu”.  

Imaginea surprinsă pe Transbucegi, sâmbătă, 22 noiembrie 2025:

Curcubeul dublu, Transbucegi, 22 noiembrie 2025. Roxana Neagu, dcnews

Curcubeul dublu, explicații și curiozități

Ulterior, am aflat că fenomenul surprins este unul rar. Acesta apare când lumina se refractă și se reflectă în picăturile de apă. Arcadele au culori diferite. Arcul interior este mai viu decât cel exterior, iar culorile curcubeului dublu sunt, în ordine, roșu, portocaliu, galben, verde, albastru, indigo și violet. Al doilea curcubeu vine după o ”săritură” de două ori a luminii soarelui în picătura de ploaie. Undele luminoase se încrucișează și lasă picătura în ordinea opusă curcubeului primar. Curcubeul secundar este mai puțin vibrant. Un alt detaliu este reprezentat de culorile celui de-al doilea curcubeu, care apar în ordine inversă: roșu în partea de jos și violet sus. 

Curcubeul dublu, semnificație

Curcubeul dublu este privit ca un simbol al bunăstării. Poate fi asociat cu o speranță de dublă împlinire a promisiunilor, ori cu o legătură mai puternică între lumea materială și cea spirituală. 

Un curcubeu dublu poate fi văzut ca o binecuvântare dublă sau un semn de speranță, un semn bun pentru viitor. Al doilea curcubeu, ca o oglindire a primului, poate fi asociat cu dublarea șanselor de reușită sau cu un noroc sporit.

Curcubeul, în general, este văzut ca o punte între cer și pământ, iar semnificația curcubeului dublu este diferită, în funcție de cultură. 

Superstițiile specifice arată că un curcubeu dublu poate aduce dublu succes într-o nouă afacere sau într-o nouă călătorie. 

transbucegi
curcubeu dublu
semnificatii curcubeu dublu
